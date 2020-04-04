Гузеева потеряла дар речи после эффектного появления мужчины

В студии передачи "Давай поженимся" случалось всякое, но, тем не менее, женихи и невесты продолжают удивлять ведущих. В одном из последних выпусков Лариса Гузеева была настолько поражена, что буквально потеряла дар речи.

Мужчина по имени Александр, пожелавший найти себе невесту, выбрал очень необычный способ появления в эфире. 52-летний герой шоу "Давай поженимся!" въехал в студию программы на коне и в сопровождении своего пса. Кроме того, в качестве подарка он исполнил песню, которую посвятил ведущим.

Гузеева от такого представления впала в ступор. По словам российской актрисы, она не видела ничего подобного за всю историю существования шоу "Давай поженимся!".

Впрочем, удивлена и покорена была не только Лариса. "Ну, принц на коне", – воскликнула астролог Василиса Володина.

Как стало известно впоследствии из его анкеты, Александр принадлежит к графскому роду. По образованию он инженер-электрик. Кроме того, мужчина уже много лет служит в казачьем войске и имеет чин есаула, которым, к слову, очень гордится.

Также жених является трехкратным чемпионом России по плаванию. Сейчас он передает свой опыт детям, бесплатно тренируя их в секции.