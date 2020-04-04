Ивлеева публично запачкалась фекалиями

Настя Ивлеева – одна из самых востребованных ведущих на сегодняшний день. Кроме того, блогерша Agentshow Land занимается продюсированием собственных шоу.

Одной из программ звезды является Agentshow Land. Гостем последнего выпуска юмористического шоу стал хореограф, наставник и член жюри "Танцев" на ТНТ Мигель.

Ивлеева делает акцент на конкурсы в своих программах. По правилам одного соревнования игроки должны по очереди раскручивать рулетку. В каждом ее секторе спрятано задание, которое должен выполнить гость. По условиям он может отказаться от его исполнения лишь дважды.

Мигелю не повезло. Ему необходимо было встать перед вентилятором, на который набрасывают коровий навоз. Примечательно, что ему ни в коем случае нельзя было уклоняться.

Фекалии животного должна была подкидывать Ивлеева. Но блогерше не удалось справиться с лопатой, в результате чего она сама оказалась испачкана. Конечно, этот неловкий момент был запечатлен на камеру. Видео опубликовано на ютуб-канале Насти.

Впрочем, Ивлеевой не привыкать попадать впросак. Недавно телеведущей пришлось засунуть в рот бычий половой орган.