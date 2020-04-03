Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Коронавирус держит в страхе весь мир. Он не щадит ни богатых, ни бедных, а заразиться им боится каждый. Мы собираем в одном репортаже информацию об известных личностях, которых не обошла стороной китайская зараза. Десятки звезд уже оказались в изоляции. Больные коронавирусом верят, что ученые скоро смогут им помочь.

COVID-19 – возможно, этими буквами обозначат чуму XXI века, а пережившие пандемию будут рассказывать внукам, как запасались гречкой и туалетной бумагой. Шутки шутками, однако зараза буквально за пару месяцев разбила вдребезги привычную жизнь миллиардов людей.

Пока нет вакцины от коварного недуга, больные коронавирусом могут надеяться только на собственный иммунитет. По состоянию на 31 марта число инфицированных в мире перевалило за отметку в 740 тысяч, почти 35 тысяч не выжили. Мы объединили в одном материале актеров, политиков, спортсменов и других знаменитостей, столкнувшихся с вирусом лицом к лицу.

Янина Бугрова, 43 года

3 апреля стало известно, что звезда сериала "Счастливы вместе" больна коронавирусом. Девушка сообщила, что вернулась из Сочи 28 марта, а на следующий день почувствовала себя плохо.

Артистка вызвала скорую помощь и сдала тест на COVID-19. Анализ дал положительный результат. Однако врачи не назначили ей лечения, пообещав, что пришлют спецбригаду. Спустя неделю до актрисы медики так и не добрались.

Янина Бугрова сообщила, что с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже. Ее мучает сухой кашель, боль в горле и слабость. Звезда боится, что без лечения все закончится пневмонией.

Алексина Грэм, 30 лет

В конце марта модель Victoria's Secret сообщила, что заразилась COVID-19. Девушку госпитализировали.

Манекенщица описала признаки болезни и заявила, что сначала подумала, будто отравилась. "В первый день меня тошнило, и была диарея", – откровенно призналась Грэм. Однако после симптомы стали похожи на те, что описывали другие больные коронавирусом. Девушку лихорадило, также она не могла вздохнуть полной грудью. Ей требовалась помощь, чтобы поесть и помыться.

Спустя некоторое время после пребывания в больнице Алексина заявила, что чувствует себя лучше. Модель призвала всех оставаться дома и беречь здоровье.

Дэвид Брайан, 58 лет

Клавишник рок-группы Bon Jovi заразился китайской инфекцией. Об этом мужчина сообщил 21 марта на своей странице в "Инстаграм".

"Только что получил результаты своего теста на коронавирус. Анализ положительный. Я болею уже неделю, но чувствую себя лучше с каждым днем", – написал музыкант.

Брайан призвал народ не паниковать и не бояться заболеть COVID-19. "Это грипп, а не чума", – заявил исполнитель. Также он отметил, что еще минимум неделю проведет в изоляции.

Энди Коэн, 51 год

Американский продюсер сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что подцепил китайскую заразу. Мужчина около недели находился в самоизоляции и почувствовал те же симптомы, что и многие больные коронавирусом. Тест на COVID-19 оказался положительным.

Коэн приостановил работу над своим ток-шоу Watch What Happens Live, съемки которого проходили дома. Спустя неделю лечения мужчина вернулся к записи и заявил, что чувствует себя отлично.

Продюсер поблагодарил врачей и остальных медицинских работников. Он отметил важность работы тех, кто сейчас находится на передовой по борьбе с вирусом.

Масуме Эбтекар, 59 лет

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи заразилась коронавирусом в конце февраля. Женщину срочно госпитализировали.

СМИ сообщали, что госпожа Эбтекар почувствовала несколько симптомов китайской инфекции. Врачи решили провести тест на COVID-19, и он оказался положительным.

Олег Васильев, 60 лет





Известный российский фигурист и тренер заразился коронавирусом. Олимпийский чемпион 1984 года сдал положительный тест на COVID-19.

Как отмечается в сообщении СМИ, ни у мужчины, ни у членов его семьи не наблюдалось симптомов инфекции. Анализы решили сдать, так как один из родственников недавно вернулся из-за границы.

Васильеву провели повторный тест и ждут результатов. Мужчина находится в домашней изоляции.

Марк Блум, 69 лет

О смерти актера, известного по роли в картине "Крокодил Данди", стало известно 27 марта. Сообщается, что мужчина умер от осложнений, вызванных китайской инфекцией.

Артист скончался в госпитале в Нью-Йорке. Мужчина входил в группу риска, как и многие пожилые люди, больные коронавирусом.

Голливудский актер начал свою карьеру в 80-х. Он снялся в таких фильмах, как "Свидание вслепую", "Отчаянно ищу Сьюзан", а также сериалу "Клан Сопрано". Недавно он появился в проекте Netflix "Ты" и снялся в телешоу "Наследники" и "Миллиарды".



Джо Диффи, 61 год

Американский кантри-музыкант стал очередной жертвой коронавируса. Мужчина скончался на 62-м году жизни 29 марта.

Об этом стало известно из поста на его официальной странице в "Фейсбук". СМИ сообщают, что артиста госпитализировали 27 марта. В итоге COVID-19 дал осложнения, и врачи не смогли его спасти.

Джо Диффи был обладателем премии Грэмми. Также кантри-музыкант периодически снимался в кино. Например, в сериале "Диагноз: убийство" и тематическом мюзикле "Все мои друзья ковбои".

Борис Акунин, 63 года

26 марта российский писатель грузинского происхождения сообщил в своем "Фейсбук", что заразился COVID-19. "Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса", – отметил переводчик.

Мужчина не уточнил, в каком состоянии сейчас находится, однако пообещал все рассказать, когда ему станет лучше. Стоит отметить, что 63-летний публицист находится в группе риска, как и многие пожилые больные коронавирусом.

Особую популярность Борис Акунин получил как автор детективных романов о сыщике Эрасте Фандорине. Также писатель выпустил научно-популярную серию книг "История Российского государства".

Борис Джонсон, 55 лет

Премьер-министр Великобритании 27 марта заявил, что болен коронавирусом. Накануне он сдал тест на китайскую инфекцию, который оказался положительным.

Он решил сдать анализы, так как у него появились некоторые симптомы COVID-19 – повышенная температура и постоянный кашель. "Работаю из дома, я самоизолировался", – отметил Борис Джонсон в своем твиттер-аккаунте.

Мужчина заверил народ, что современные технологии позволяют ему оставаться на связи с правительством. Министр поблагодарил всех, кто помогает стране справляться с пандемией. Он уверен, что Британия сможет победить распространение инфекции, если граждане будут следовать указаниям властей.

Лев Лещенко, 78 лет

24 марта певца госпитализировали в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тест на инфекцию оказался положительным, мужчина находится в реанимации.

Состояние народного артиста оценивается как тяжелое, у музыканта даже начался отек легких. Вероятность летального исхода крайне велика, так как Лев Лещенко входит в группу риска из-за возраста, как и многие больные коронавирусом пенсионеры.

Артист около недели назад вернулся с гастролей по Америке. Мужчина не стал соблюдать карантин и успел посетить несколько массовых мероприятий.

Каллум Хадсон-Одои, 19 лет

В начале марта стало известно, что молодой игрок "Челси" инфицирован коронавирусом. В официальном сообщении отмечалось, что полузащитник почувствовал легкое недомогание, поэтому перестал посещать тренировки. На всякий случай спортсмену сделали тест на китайскую заразу, который оказался положительным.

В целях безопасности было принято решение отправить на карантин всех футболистов клуба. Те, кто не контактировал с Хадсон-Одои, вскоре вернулись к работе. Молодой человек, несмотря на положительный анализ на COVID-19, в целом чувствовал себя хорошо.

24 марта представители команды заявили, что парень окончательно оправился от коронавирусной инфекции. Каллум уже приступил к тренировкам.

Франк Риестер, 46 лет

Вирус нового типа диагностировали у министра культуры Франции. В официальном заявлении отмечено, что у политика заболевание проходит без симптомов. Мужчину отправили на домашний карантин. Риестер чувствовал себя хорошо, как и многие больные коронавирусом.

К сожалению, неизвестно, встречался ли он в последнее время с президентом. Вероятно, министр заразился во время посещения Национального собрания (нижняя палата парламента), где ранее диагностировали несколько случаев COVID-19.

Даниэле Ругани, 25 лет

В середине марта стало известно, что коронавирус подцепил защитник "Ювентуса". Его тест на китайскую инфекцию оказался положительным.

Футболист обратился к поклонникам и заверил, что находится в хорошем состоянии. "Чувствую обязанность поблагодарить всех докторов и медсестер в госпиталях, которые делают все от них зависящее, чтобы справиться с этим заболеванием", – написал мужчина в своем инстаграм-аккаунте.

Также спортсмен призвал людей быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что вирусу нет разницы, кого заражать.

Пласидо Доминго, 79 лет

22 марта звезда мировой оперной сцены объявила об инфицировании вирусом нового типа. Артист написал на своей странице в "Фейсбук", что это его "моральный долг объявить" о своем заболевании.

Он рассказал, что начал сильно кашлять и почувствовал жар, поэтому решил сделать тест на COVID-19. После подтверждения инфекции певец вместе с семьей отправился в изоляцию.

30 марта стало известно, что Пласидо Доминго выписали из больницы. Об этом сообщил CNN со ссылкой на министерство здравоохранения мексиканского штата Герреро. Сейчас состояние певца стабильно.

Алан Меррилл, 69 лет

29 марта стало известно, что популярный американский музыкант скончался из-за коронавируса. Об этом сообщила его дочь Лаура Меррилл на своей странице в "Фейсбук".

Женщина рассказала, что ее отец стал жертвой COVID-19. Как и многие больные коронавирусом пожилые люди, музыкант входил в группу риска, поэтому находился в больнице. "Мне дали две минуты, чтобы попрощаться", – отметила Лаура.

Артист родился в Нью-Йорке, а в 1974 году основал группу Arrows. Алан Меррилл известен как соавтор знаменитой рок-баллады I Love Rock`n`Roll.

Том Хэнкс и Рита Уилсон, 63 года

12 марта актер сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что он и его жена после поездки в Австралию почувствовали недомогание. Тест на китайскую инфекцию оказался положительным. Пару положили в больницу, но вскоре выписали.

Стоит отметить, что из-за возраста Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся в группе риска, так как у пожилых людей заболевание протекает в более тяжелой форме с вероятностью летального исхода. Спустя неделю больные коронавирусом чувствуют себя значительно лучше, однако все еще жалуются на сильную слабость.

Ольга Куриленко, 40 лет

"Девушка Бонда" сообщила 16 марта в своем инстаграм-аккаунте, что "подцепила" новую заразу. Как отметила актриса, из симптомов у нее присутствовали только температура и слабость, а вот кашля почти не было. Как и многие больные коронавирусом, никакого особого лечения артистка не получила.

Актрису отказались госпитализировать в одну из лондонских больниц, заявив, что они переполнены. Ей просто посоветовали пить парацетамол, чтобы "сбить" высокую температуру. Для поддержания иммунитета Ольга Куриленко каждый день принимает "коктейль" витаминов С, Е, Д, B5, куркумина и цинка.

Кристофер Хивью, 41 год

17 марта норвежский актер, известный по сериалу "Игра престолов", рассказал подписчикам в социальной сети "Инстаграм", что у него и его семьи диагностировали вирус COVID-19. Как уточнил мужчина, у него отличное здоровье, поэтому болезнь протекает в легкой форме.

Актер вместе с родными изолировался дома и заверил, что проведет на карантине столько, сколько потребуется. Также он призвал подписчиков соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.



Рэйчел Мэтьюз, 26 лет

Американская актриса 16 марта сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Позже она подробно расписала симптомы, которые сопровождали болезнь. В течение первых трех дней девушка чувствовала жар, ее знобило, была сильная слабость, присутствовали сложности с дыханием, а также не было аппетита.

Спустя неделю звезде стало легче, однако Рэйчел Мэтьюз до сих пор жалуется на сильную слабость, как и остальные больные коронавирусом. Известная по хоррору "Счастливый день смерти" актриса планирует оставаться на карантине до полного выздоровления.

Индира Варма, 46 лет

Американская актриса Индира Варма сообщила своим подписчикам в инстаграм-аккаунте, что заразилась COVID-19. Больная коронавирусом заверила поклонников, что находится в изоляции. Она призвала фолловеров заботиться о здоровье и быть аккуратными.

Женщина исполнила роль Элларии Сэнд в культовом сериале "Игра престолов". Также она задействована в чеховской пьесе "Чайка" в британской постановке, однако из-за пандемии спектакли пришлось отменить.



Идрис Эльба, 47 лет

Британский актер 16 марта в своем твиттер-аккаунте признался, что вошел в число заразившихся новой инфекцией. Как и некоторые больные коронавирусом, мужчина отметил, что тест оказался положительным, несмотря на то, что у него не наблюдалось симптомов.

Артист отправился на карантин и заверил поклонников, что будет держать их в курсе своего состояния. Идрис Эльба известен по ролям в таких фильмах, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Тихоокеанский рубеж" и "Тор".



Князь Монако Альбер II, 62 года

О болезни сына голливудской актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III стало известно 19 марта. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление: тест на коронавирус у главы государства дал положительный результат.

В сообщении отмечается, что монаршей особе ничто не угрожает, он находится под постоянным надзором своего лечащего врача и медиков госпиталя "Принцессы Грейс". Князь продолжает работу из дома, регулярно поддерживая связь с членами кабинета и правительством.

Микель Артета, 37 лет

13 марта появилась информация, что главный тренер футбольного клуба "Арсенал" заразился коронавирусом. Базу команды сразу же закрыли, а все, кто контактировал со спортсменом, отправились на двухнедельный карантин.

Микель Артета заявил, что очень расстроен прекращением тренировок. Мужчина решил пройти тест на китайскую инфекцию, когда почувствовал себя плохо. Он не ожидал увидеть положительный результат, как и многие больные коронавирусом.

Ближайшие матчи "Арсенала" пришлось отменить. Пока неизвестно, когда работа лондонского клуба вернется в штатный режим.

Дмитрий Страхов, 24 года

У российского велогонщика команды "Газпром-РусВело" 10 марта диагностировали COVID-19. В этот момент мужчина находился в Абу-Даби, где должны были пройти соревнования "Тур ОАЭ".

Спортсмен заявил, что его госпитализировали в местную больницу, где провели дополнительные исследования. Однако результатов анализов Дмитрий Страхов не видел. Велогонщик признался, что симптомов не чувствовал, и они не появились до сих пор.

Для лечения китайской заразы больному дают обычные противовирусные препараты. Мужчина надеется в скором времени покинуть госпиталь.

Дэниэл Дэ Ким, 51 год

В список звезд, больных коронавирусом, также вошел американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, прославившийся благодаря роли в сериале "Остаться в живых". Мужчина узнал о своем диагнозе 19 марта.

Ким рассказал поклонникам, что заразился инфекцией во время своего пребывания в Нью-Йорке, где он работал над новым телепроектом. Однако шоу, в котором актер должен был сыграть врача, закрыли из-за распространения заболевания.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда летел домой на Гавайи: у него заболело горло и поднялась температура. По прибытии Ким сдал анализы на коронавирус, после чего изолировался от близких. В итоге тест оказался положительным.

Паоло Мальдини, 51 год

Еще одним заболевшим среди спортсменов стал семикратный чемпион Италии по футболу, бывший игрок и действующий технический директор клуба "Милан" Паоло Мальдини. 51-летний атлет, как и многие больные коронавирусом, соблюдает режим изоляции.

Прежде, чем покинуть команду, Мальдинини выступал за "Милан" более 20 лет – с 1984 по 2009 год. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Италии. Сейчас в клубе также играет его 18-летний сын Даниэль, который, к слову, тоже заразился вирусом.

Тем не менее, оба мужчины чувствует себя хорошо. Футболисты стараются не выходить из дома и не контактировать с другими людьми до полного выздоровления.

Харви Вайнштейн, 68 лет



22 марта в СМИ появилась информация о том, что бывший голливудский продюсер болен COVID-19. Харви Вайнштейн сейчас находится в тюрьме, мужчину изолировали еще 19 марта – в день его рождения.

Как сообщается в прессе, в колонии строгого режима, где содержится заключенный, есть и другие больные коронавирусом. Пока что это еще один человек, которого также отправили на карантин. Неизвестно, успел ли заразиться кто-то из охраны.

Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования и сексуальные домогательства к актрисам. Адвокаты требовали для подзащитного снизить срок, так как в силу возраста мужчина может попросту не дожить до освобождения.

Софи Грегуар-Трюдо, 44 года

COVID-19 13 марта диагностировали у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Информация поступила из канцелярии политика.

После рекомендаций врачей женщина сдала анализ на китайский вирус. Тест оказался положительным. Как сообщили СМИ, Софи чувствует себя хорошо, она находится на 14-дневном карантине вместе с мужем.

Жена премьера уверена: домашняя самоизоляция – ничто по сравнению с тем, через что проходят некоторые канадские семьи. Первая леди надеется, что сможет справиться с инфекцией, как и многие больные коронавирусом.

Ирене Монтеро, 32 года



Испанский политик сообщила 11 марта, что подхватила китайский вирус. Министр равных возможностей отправилась на домашний карантин. На всякий случай анализы на COVID-19 взяли у всего правительства.

Супруг Ирене Монтеро вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас также отправился в изоляцию. Пара чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, Испания находится на втором месте после Италии по числу жертв коронавируса. Число заразившихся – 33 089 (по данным на 23 марта).

Альберто Чирио, 47 лет

Об инфицировании главы итальянского Пьемонта стало известно в начале весны. Мужчина 8 марта сообщил СМИ, что подцепил COVID-19.

Альберто Чирио отметил, что он, как и многие больные коронавирусом, не чувствует симптомов. В целом политик описал свое состояние как хорошее. Мужчина отправился на карантин и продолжил работать из дома.

23 марта стало известно, что губернатор Пьемонта вылечился от инфекции нового типа. Об этом он сообщил в своем "Твиттере". Отметим, что Италия находится на первом месте по числу заразившихся и погибших от коронавируса.

Никола Дзингаретти, 54 года

У лидера Демократической партии Италии в начале марта диагностировали коронавирус. Он сообщил в своем "Триттере", что чувствует себя хорошо, и отправился на карантин.

Мужчина продолжил работу из дома. Глава региона Лацио заявил, что Италия все еще занимает лидирующие позиции по числу заразившихся и погибших от китайской инфекции. Политик призвал граждан уважать правила и оставаться дома.

Руди Гобер, 27 лет

Баскетболист HBA смеялся над коронавирусом и трогал микрофоны журналистов, чтобы доказать, что болезни не существует. Иронично, но спустя несколько дней после этого он сдал положительный тест на инфекцию.

Игрок команды "Юта Джаз" стал первым заразившимся в Национальной баскетбольной ассоциации. Мужчина написал в своем "Твиттере" о новых симптомах COVID-19. Оказывается, больные коронавирусом могут потерять обоняние и вкус.

"Последние четыре дня я не чувствую запахов. У кого-нибудь было похожее?" уточнил он у фолловеров.

Евангелос Маринакис, 52 года

Владелец футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" в начале марта сообщил, что заразился COVID-19. Мужчина в своем инстаграм-аккаунте заявил, что "новый вирус посетил и его".

Греческий бизнесмен отметил, что хорошо себя чувствует, так как следует указаниям медиков. Он пожелал всем здоровья и выразил надежду, что скоро это все закончится.

Около двух недель мужчина провел в самоизоляции и в итоге смог вылечиться от китайской инфекции, как и многие другие больные коронавирусом. "Необходимо сохранять дисциплину и полностью выполнять указания правительства и врачей", – написал Маринакис на своей странице в инстаграм-аккаунте.

Принц Чарльз, 71 год

25 марта СМИ сообщили, что британский наследник престола заразился китайской инфекцией. Издание Sky News со ссылкой на представителей дворца заявило, что тест Чарльза оказался положительным.

Больной коронавирусом чувствует себя неплохо, у него слабые симптомы. У супруги монаршей особы диагноз не подтвердился. Сейчас пара находится в самоизоляции в доме в Шотландии. 30 марта СМИ сообщили, что принц вылечился от коронавируса.

Пока неясно, как он мог заболеть COVID-19. Королева приняла все возможные меры по борьбе с панедмией. Напомним, накануне она вместе с супругом и минимальным штатом прислуги покинула Лондон.

Надин Доррис, 62 года

Заместитель министра здравоохранения Великобритании 6 марта почувствовала себя плохо, а 10 марта тест на коронавирус подтвердил наличие инфекции. Надин отправилась в самоизоляцию.

Примечательно, что 5 марта она присутствовала в парламенте и провела несколько рабочих встреч. Женщина даже обменивалась рукопожатиями с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Иванна Сахно, 22 года



Звезда фильма "Тихоокеанский рубеж" сообщила, что заразилась вирусом нового типа. Девушка выложила в своем инстаграм-аккаунте сообщение, что ее тест на COVID-19 оказался положительным.

Голливудская актриса украинского происхождения поделилась с подписчиками информацией, что признаки китайской инфекции у нее появились не сразу. Иванна почувствовала сначала боль в спине, потом в легких, у нее поднялась температура и открылось носовое кровотечение.

Сахно пожелала поклонникам здоровья и попросила людей быть более внимательными друг к другу. Девушка, как и многие больные коронавирусом, призвала всех оставаться дома, даже если симптомов не наблюдается.

Жанна Болотова, 78 лет

25 марта стало известно, что советская актриса заразилась коронавирусом. Женщина подцепила инфекцию после общения с человеком, недавно прибывшим из Германии.

В силу возраста Жанна Болотова находится в группе риска. Было принято решение госпитализировать женщину в больницу в Коммунарке.

Напомним, артистка снималась в таких картинах, как "Любить человека", "Опасный возраст", "Дом, в котором я живу". Особую популярность получила после участия в фильме "Жмурки".

Питер Даттон, 49 лет

Глава МВД Австралии 13 марта сообщил, что проснулся с температурой и болью в горле. Мужчина немедленно связался с медиками. Врачи взяли у политика анализ на инфекцию нового типа – тест на коронавирус оказался положительным.

Питера Даттона отправили в больницу. Он заверил подписчиков своего твиттер-аккаунта, что чувствует себя хорошо.

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