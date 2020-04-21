"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко

Ирина Аманти и Вадим Казаченко – одна из самых красивых и органичных пар в российском шоу-бизнесе. Вместе они уже 16 лет – их связывает и общий быт, и работа, и увлечения. Их дети от предыдущих браков хорошо общаются. Жизнь отравляет только одно – бесконечные происки случайно ставшей Казаченко Ольги Мартыновой.

Ольга Казаченко продолжает шествие по телеэфирам – очевидно, получает удовольствие от съемок, от внимания, от шумихи. И считает себя звездой. "Я прошу оставить меня и Вадима в покое, – обратилась Ирина во время онлайн-эфира в "Инстаграм" "Дни.ру" к Ольге. – Живи своей жизнью, перестань торговать своим ребенком и пиариться на Вадиме! Устройся на работу, смени фамилию, наладь свою личную жизнь, займись, наконец, ребенком!"

Ирина Аманти подчеркнула, что несмотря на самоизоляцию и отсутствие концертов, Вадим Казаченко продолжает исправно платить алименты ребенку, хотя тот и появился на свет против воли артиста.

Жена знаменитого певца настроена решительно. И молча терпеть обидные выпады и порочащие артиста высказывания не намерена. Со всей ответственностью Аманти заявила:

"Если Ольга Мартынова не прекратит свои подлые инсинуации, я после карантина сдам ее в психушку, даже оплачу палату, потому что то, что она вытворяет, выходит за рамки добра и зла".

"Особенно меня поразило, что недавно в инстаэфире с такой же "звездой" Калашниковой Мартынова обсуждала член моего мужа, это уже вне рамок моего понимания и здравого смысла!" – добавила Ирина. Осуждает она и желание Ольги упоминать покойников – родителей и бывшую жену Вадима Казаченко, с которыми Мартынова никогда не была знакома.

Аманти устала, что с "левых" аккаунтов в интернете ей и Вадиму без конца присылают незаслуженные оскорбления, проклятия и угрозы. Подпевалы и приспешники, которых привлекает в свою жизнь Ольга Казаченко, ей порядком надоели. И теперь ими, по всей видимости, будут заниматься правоохранительные органы.