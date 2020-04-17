"Была одна дама": названы причины загадочной смерти звезды "Дома-2"

Родные мужчины не теряют надежды и продолжают поиски преступника. Мать погибшего даже решила обратиться за помощью к потусторонним силам через экстрасенсов. Дмитрий Волхов и Григорий Кузнецов рассказали о своих видениях.
Побеседовав с женщиной, один из магов сделал вывод, что в смерти Василия Жулинского виновато нехорошее окружение. Парень был человеком творческим, именно поэтому находился на грани и попал в плохую компанию. Дмитрий Волхов отметил, что не считает причиной смерти самоубийство. Не разглядел экстрасенс и романтических переживаний, которые могли бы привести к гибели участника проекта "Дом-2" .
После общения с родственниками Василия Жулинского маги отправились на кладбище. На могиле парня они провели свои таинственные обряды, которые раскрыли новые подробности убийства семилетней давности. "В день смерти с ним была одна дама, но она не виновата", – заявил Волхов. Он отметил, что девушка до сих пор тяжело переживает уход молодого человека.
Оказалось, что мать Василия поняла, о ком идет речь. Все эти годы она винила загадочную спутницу сына в его гибели. "Не буду ей мстить, она, оказывается, не виновата", – заявила женщина.
В итоге экстрасенсы вынесли свой вердикт в эфире программы "Последние 24 часа". По мнению магов, ребята употребляли запрещенные вещества, на этой почве возник конфликт. Именно под воздействием наркотического опьянения Василий зашел в воду, а потом у него стало плохо с сердцем. Друзья не спасли Жулинского, и сейчас дух мужчины винит приятелей в своей смерти.
Популярные темы форума
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..
Астрологи, что нас ждет?
Пропускная система в Москве
Не верю в себя
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Школьная подруга увела мужа