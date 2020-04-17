"Была одна дама": названы причины загадочной смерти звезды "Дома-2"

Василия Жулинского не стало еще летом 2013 года. Мужчина вышел из дома и больше не вернулся. Спустя несколько дней его тело нашли в водоеме, а виновные в гибели звезды "Дома-2" до сих пор не установлены.



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