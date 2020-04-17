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"Была одна дама": названы причины загадочной смерти звезды "Дома-2"

Кадр youtube.com
Василия Жулинского не стало еще летом 2013 года. Мужчина вышел из дома и больше не вернулся. Спустя несколько дней его тело нашли в водоеме, а виновные в гибели звезды "Дома-2" до сих пор не установлены. 
прочитано 451 раз

Родные мужчины не теряют надежды и продолжают поиски преступника. Мать погибшего даже решила обратиться за помощью к потусторонним силам через экстрасенсов. Дмитрий Волхов и Григорий Кузнецов рассказали о своих видениях. 

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Побеседовав с женщиной, один из магов сделал вывод, что в смерти Василия Жулинского виновато нехорошее окружение. Парень был человеком творческим, именно поэтому находился на грани и попал в плохую компанию. Дмитрий Волхов отметил, что не считает причиной смерти самоубийство. Не разглядел экстрасенс и романтических переживаний, которые могли бы привести к гибели участника проекта "Дом-2" .

После общения с родственниками Василия Жулинского маги отправились на кладбище. На могиле парня они провели свои таинственные обряды, которые раскрыли новые подробности убийства семилетней давности. "В день смерти с ним была одна дама, но она не виновата", – заявил Волхов. Он отметил, что девушка до сих пор тяжело переживает уход молодого человека. 

Оказалось, что мать Василия поняла, о ком идет речь. Все эти годы она винила загадочную спутницу сына в его гибели. "Не буду ей мстить, она, оказывается, не виновата", – заявила женщина. 

В итоге экстрасенсы вынесли свой вердикт в эфире программы "Последние 24 часа". По мнению магов, ребята употребляли запрещенные вещества, на этой почве возник конфликт. Именно под воздействием наркотического опьянения Василий зашел в воду, а потом у него стало плохо с сердцем. Друзья не спасли Жулинского, и сейчас дух мужчины винит приятелей в своей смерти. 

Автор: 17 апреля 2020, 18:04
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