"Выставили в коридор умирать": звезда кино переживает из-за ухода матери

Елена Соловей прославилась после съемок в картинах "Раба любви" и "Семь невест ефрейтора Збруева". В недавнем интервью женщина рассказала о потере в семье.

Артистка тогда уже жила в Америке. Родительница собиралась в скором времени перебраться к дочери в Штаты – она даже начала изучать английский. Однако этому не суждено было сбыться.

Как оказалось, у матери Елены Соловей были камни в почках. Женщина обратилась в поликлинику, но в госпитализации старушке отказали. Врачи лишь посоветовали Зинаиде Ивановне прийти снова, если что-то будет беспокоить. Через несколько дней ей стало плохо. Больную привезли на скорой в госпиталь, однако почему-то не стали срочно оперировать.

Елена Соловей отметила, что маму положили в проходе и не отвозили в на процедуры, пока та не пожелтела. "Лишь после этого ей сделали операцию и снова выставили в коридор умирать..." – рассказала актриса в студии шоу "Судьба человека".

Артистка до сих пор с содроганием вспоминает потерю матери. Ей грустно, что близкий человек провел последние дни жизни в ужасных условиях. Со слезами на глазах Елена Воробей говорит, что в госпитале никто не мог даже вынести судно больной или помыть полы.

Год назад не стало и супруга актрисы. Он долго болел, звезда советского кино даже была готова пожертвовать ему свою почку, но мужчина отказался. Женщина до сих пор не оправилась от потери.