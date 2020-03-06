Уральская бизнесвумен подала в суд на Аллу Пугачеву

4 марта суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск от предпринимателя из Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян. Согласно документам, ответчиком должна выступить Алла Пугачева. Подробности дела пока не разглашаются, иск не принят к производству.
Основным видом деятельности, которым занимается бизнесвумен, является "производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения". Такая информация представлена в Едином государственном реестре юридических лиц. Также ИП Мартиросян – учредитель новоуренгойского ООО "Кристина", где занимаются "деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания".
Пока общественность гадает, как Алла Пугачева могла пересечься с уральским предпринимателем. В Сети есть информация о том, что артистка владеет несколькими товарными знаками, среди которых "Филипп Киркоров", "Рождественские встречи", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и "Кристина". Скорее всего, о последнем бренде и пойдет речь в суде.
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