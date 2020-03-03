Экс-супругу Бондарчука обругали за брошенную больную дочь

Светская сплетница Лена Миро прошлась по бывшей супруге именитого российского режиссера Светлане Бондарчук, которая не растит 20-летнюю дочь Варвару. Все дело в том, что у девочки проблемы с развитием. Больше 13 лет супруги скрывали ребенка от глаз общественности. И только последние несколько лет рассказывают о ней открыто.
Негодование блогера вызвала недавняя публикация Бондарчук, где она предлагает поддержать петицию в поддержку закона о распределенной опеке. Благодаря этой инициативе, государство будет помогать растить детей с ограниченными возможностями здоровья.
Лена Миро обвинила Светлану в том, что она хочет "скинуть" с себя больного ребенка, который и так не растет с ней. Варвара живет с няней за границей.
"Дети, не зная материнской ласки, будут ходить под себя в интернатах, а их матери -– наслаждаться общением со здоровыми детьми, таскаться по барам с подружками и светить голыми жопами в Эскортограме (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – резко высказалась Миро в своем блоге, имею в виду экс-супругу режиссера.
Напомним, Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком в 2016 году. У супругов остались двое детей, в том числе и Варвара. Несколько лет назад модель появилась на светском мероприятии в компании нового возлюбленного – фотографа и галериста Сергея Табунова. Светлана признавалась, что хочет родить от избранника детей.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кого еще тошнит от стариков?..
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Россия
Хотел сына, а родилась дочь
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...
Нью