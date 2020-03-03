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"Это подлость": Кудрявцева обиделась после новости о заменившей ее Бузовой

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что вместо нее на сцену Премии Муз-ТВ выйдет Ольга Бузова. Оказалось, телеведущая не ожидала такого.
прочитано 265 раз

"Премия Муз-ТВ", которая состоится 5 июня 2020 года, уже начала обрастать первыми скандалами. Ранее стало известно, что вместо Леры Кудрявцевой, которая вела церемонию много лет, выйдет на сцену Ольга Бузова. Оказалось, ведущая программы "Секрет на миллион" не ожидала такого поворота событий. Кудрявцева не была в курсе, что в этом году она не примет участия в премии музыкального телеканала.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость", – сказала Лера в беседе с порталом Super.ru.

Напомним, в 2018 году на "Премии Муз-ТВ" Кудрявцеву заменила блогер Настя Ивлеева, но тогда телеведущая не могла выйти на сцену из-за беременности. В этом году вместе с Ольгой Бузовой шоу будут вести Ксения Собчак и Максим Галкин, которые также являются бессменными ведущими церемонии. Четвертым ведущим во второй раз станет Александр Ревва. 

Автор: 3 марта 2020, 20:23

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Главное,что петь не будет сама Поэтому то и сделали тупую,бездарную,безголосую,вульгарную ведущей А как она исполнит эту роль ,посмотрим ?? Что она делает все превращается в <цензура>,даже интересно,как она испортит ПРЯМО СКАЖЕМ из за <цензура> Бузовой многие смотреть её не будут,значит и МУЗ ТВ "СПАСИБО" за такой подарок
гость
Ответить
Вот Муз ТВ зря делает ставку на тупых ведущих,что может сказать умного Бузова? Опозорит с ног до головы расскажет,что она и как она ,заставит со сцены петь её тупую песню или опять спрашивать зал ,хочет её слышать со сцены,или она думает,что её вокальные данные изменились ПОЛУЧИТ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ОТВЕТ НЕТ
гость
Ответить
Главное это чудовище Бузова не будет участвовать в конкурсе ВОТ это и есть единственная причина скрыть бездарную бузову ,как ведущую,а не как участницу
гость
Ответить
ДА ПУСТЬ ДЕБИЛКА БУЗОВА ЕЩЁ РАЗ ОПОЗИТ СЕБЯ, КАЙФ ПОСМОТРЕТЬ
1

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