"Это подлость": Кудрявцева обиделась после новости о заменившей ее Бузовой

Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что вместо нее на сцену Премии Муз-ТВ выйдет Ольга Бузова. Оказалось, телеведущая не ожидала такого.

"Премия Муз-ТВ", которая состоится 5 июня 2020 года, уже начала обрастать первыми скандалами. Ранее стало известно, что вместо Леры Кудрявцевой, которая вела церемонию много лет, выйдет на сцену Ольга Бузова. Оказалось, ведущая программы "Секрет на миллион" не ожидала такого поворота событий. Кудрявцева не была в курсе, что в этом году она не примет участия в премии музыкального телеканала.

"Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость", – сказала Лера в беседе с порталом Super.ru.

Напомним, в 2018 году на "Премии Муз-ТВ" Кудрявцеву заменила блогер Настя Ивлеева, но тогда телеведущая не могла выйти на сцену из-за беременности. В этом году вместе с Ольгой Бузовой шоу будут вести Ксения Собчак и Максим Галкин, которые также являются бессменными ведущими церемонии. Четвертым ведущим во второй раз станет Александр Ревва.