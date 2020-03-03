"Месяц мытарств": Верник оказался на улице без вещей

Мужчина поделился с поклонниками в своем микроблоге занятной историей. Оказалось, что три десятилетия назад вместе с труппой музыкантов и танцоров он отправился в Канаду, чтобы сыграть в мюзикле Russian on Broadway. Как рассказывает актер, сначала все шло неплохо, и они успели дать несколько представлений в местном мюзик-холле, но вот потом случилось недоразумение.
"То ли продюсер обманул нас, то ли обманули нашего продюсера , но примерно через месяц пребывания в Торонто нас всех выселили из гостиницы и мы оказались на улице в огромном, незнакомом городе.. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – делится воспоминаниями артист.
Правда, им повезло не остаться без крыши над головой. Местные, когда узнали, что у русских актеров случилось такое недоразумение, сделали объявление по радио, и всех "бездомных" к ночи уже приютили разные семьи. "После ещё месяца мытарств я вернулся в Москву, а многие остались там .." – завершил свой рассказ Игорь Верник.
На фотографии, которую мужчина опубликовал в профиле, он стоит в розовой "дутой" куртке. Как отмечает артист, верхнюю одежду специально для поездки ему одолжил брат.
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