"Месяц мытарств": Верник оказался на улице без вещей

Игорь Верник выложил в своем инстаграм-аккаунте новый пост, в котором поделился воспоминанием из молодости. Тогда еще юный артист отправился покорять Запад и попал впросак.

Мужчина поделился с поклонниками в своем микроблоге занятной историей. Оказалось, что три десятилетия назад вместе с труппой музыкантов и танцоров он отправился в Канаду, чтобы сыграть в мюзикле Russian on Broadway. Как рассказывает актер, сначала все шло неплохо, и они успели дать несколько представлений в местном мюзик-холле, но вот потом случилось недоразумение.

"То ли продюсер обманул нас, то ли обманули нашего продюсера , но примерно через месяц пребывания в Торонто нас всех выселили из гостиницы и мы оказались на улице в огромном, незнакомом городе.. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – делится воспоминаниями артист.

Правда, им повезло не остаться без крыши над головой. Местные, когда узнали, что у русских актеров случилось такое недоразумение, сделали объявление по радио, и всех "бездомных" к ночи уже приютили разные семьи. "После ещё месяца мытарств я вернулся в Москву, а многие остались там .." – завершил свой рассказ Игорь Верник.

На фотографии, которую мужчина опубликовал в профиле, он стоит в розовой "дутой" куртке. Как отмечает артист, верхнюю одежду специально для поездки ему одолжил брат.