Данила Козловский показал милое фото с новорожденной дочерью

Данила Козловский опубликовал первую фотографию с новорожденным ребенком в своем инстаграм-аккаунте. Вот только комментарии под снимком актер ограничил.

Наследника 34-летнего Данилы Козловского общественность ждала с октября 2019 года. Именно тогда в СМИ появилась информация о том, что избранница актера Ольга Зуева беременна. В декабре девушка улетела в США, там она запланировала роды. К слову, именно в Америке Ольга освоила профессию режиссера, а также жила некоторое время. Когда подошло время рожать, к ней экстренно прилетел Данила.

О радостном событии поклонники узнали неожиданно, когда в Сети появился снимок Ольги с малышкой. Спустя сутки фотографию с новорожденной дочерью опубликовал и сам отец. Козловский запечатлен спиной к камере, однако видно, что он держит на руках ребенка. Публикацию актер сопроводил подписью: "Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя".

Где будут жить супруги теперь, в США или России, пока неизвестно. Вероятно, что Ольга вместе с ребенком на время останется в Америке. Что касается Данилы Козловского, у которого в последнее время актерская карьера идет только в гору, то актер вполне может обосноваться в новой стране. У Козловского есть опыт съемок за рубежом, а, следовательно, и возможность сосредоточиться на карьере в Голливуде.

Напомним, Данила и Ольга вместе с 2015 года. Они познакомились на вечеринке общих друзей в США, где актер влюбился в девушку с первого взгляда. Однако Зуева долго не отвечала Козловскому взаимностью, но после полюбила его не только за красоту и харизму, но и за личные качества. Многие не верили в искренность пары и подозревали, что их отношения – всего лишь пиар. Также ходил слух о том, что Козловский и вовсе равнодушен к женщинам. Но вопреки злопыхателям, пара не давала веских поводов для сомнений.