Бывшая любовница Шаляпина обвинила его в насилии и показала огромные синяки

Бывшая девушка артиста пришла на шоу "На самом деле", чтобы рассказать об истязаниях. Татьяна Гудзева уверяет, что Прохор Шаляпин ее сильно избил.

Пара встречалась в 2017 году, певец даже собирался жениться на избраннице, однако вскрылась неприглядная правда. Все время отношений с певцом она врала: блондинка уверяла, что ей 27 лет, хотя в паспорте красовалась более внушительная цифра – 40. Узнав об обмане, мужчина не захотел иметь ничего общего с Татьяной и разорвал помолвку.

И вот бывшие возлюбленные снова оказались в центре скандала. На этот раз Татьяна Гудзева в эфире "На самом деле" намерена доказать, что Прохор Шаляпин над ней издевался. Как рассказывает девушка, насилие случилось в День всех влюбленных – тогда артист внезапно заявился к ней с бутылкой вина и букетом цветов. Однако вместо примирения разговор перешел на повышенные тона. Избитая считает, что шоумен выпил лишнего и не справился с эмоциями. Все произошло, когда женщина пыталась выставить певца за дверь и случайно порвала ему дорогую футболку. Прохор вышел из себя и набросился на Татьяну с кулаками – он бил ее по лицу и таскал за волосы. Гудзевой удалось случайно записать на диктофон звуки борьбы и угрозы Шаляпина во время потасовки. После инцидента девушка отправилась в частную клинику, где ей оказали первую помощь и зафиксировали травмы, однако даже спустя две недели синяки все еще не прошли, поэтому на программе экс-невеста скрывала лицо за темными очками.

Сам же Прохор Шаляпин категорически отрицает даже возможность подобного развития событий 14 февраля. Как утверждает артист, он в тот момент находился со своей новой пассией – бизнес-леди из Канады. Мужчина даже предоставил доказательства: он в эфире "На самом деле" продемонстрировал кадры с отдыха с предпринимательницей, хотя до этого скрывал женщину ото всех.

К концу программы Татьяну Гудзеву удалось вывести на чистую воду. Оказалось, что девушка решила хайпануть на имени своего звездного экс-жениха. Пластический хирург, присутствующий в зале, заверил зрителей, что синяки, которые показывает блондинка, – следы бьюти-процедур.