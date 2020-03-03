Кудрявцева за бортом: Бузова представила сенсационную новость

Стало известно, что Ольга Бузова "подсидела" Леру Кудрявцеву. Новостью звезда телестройки поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

Пресс-завтрак "Муз-ТВ" состоялся в Москве. На нем объявили новых ведущих музыкальной премии, которая пройдет 5 июня. Выяснилось, что церемонию награждения российских исполнителей будет вести Ольга Бузова. Поп-дива уже успела дать журналистам интервью, а также похвастаться новостью с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.

Бузова встретится на сцене и с другой ведущей премии – Ксенией Собчак, с которой она знакома уже 10 лет. Отношения у певицы и журналистки были разные, поэтому им будет что вспомнить во время проведения церемонии. Общественность уже ожидает новых скандалов. Пару им составят Максим Галкин и Александр Ревва. Последний дебютировал на премии в качестве ведущего в 2019 году. Очевидно, Лера Кудрявцева, которая много лет подряд вела премию, потеряла свое место.

Последнее время в СМИ обсуждали возможную беременность Ольги Бузовой. Но на пресс-завтрак певица пришла в наряде, который дал понять – телеведущая не в положении. Интересно, что последние несколько дней был слух о том, что Бузова представит "Евровидение" в 2020 году, но инсайдеры оказались не правы.