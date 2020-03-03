"Такую музыку не слушаю": Савичева дала оценку Little Big

"Я такую музыку не слушаю", – категорично заявила звезда, однако исполнительница уверена, что эпатажная команда из Петербурга "встряхнет" музыкальное соревнование. В целом артистка с одобрением отнеслась к идее отправить на мероприятие популярных среди молодежи ребят из Little Big, которые смогут харизмой и юмором завоевать сердца миллионов. "Мне кажется, от них стоит ожидать классного шоу на конкурсе", – отметила Юлия Савичева, которая в 2004 году с композицией Believe Me заняла всего лишь 11-е место на "Евровидении".
Певица, как и многие эксперты, считает, что коллектив сможет взбодрить мероприятие. Например, Яна Рудковская также высказалась в поддержку Little Big, да и пользователи Сети в восторге от выбора.
Однако не все с таким энтузиазмом восприняли новость об участии в международном событии группы, которая поет про мужской половой орган. К примеру, Юрий Лоза резко негативно отнесся к известию об участниках "Евровидения" от России. "Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу", – негодует музыкант, известный по одной песне "Плот". Также мужчина считает недостатком для команды тот факт, что петь ребята будут трек шведского автора.
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