"Такую музыку не слушаю": Савичева дала оценку Little Big

Юлия Савичева в своем твиттер-аккаунте поделилась мнением по поводу участников "Евровидения" от России. Девушка отметила, что подобные треки не в ее вкусе.

"Я такую музыку не слушаю", – категорично заявила звезда, однако исполнительница уверена, что эпатажная команда из Петербурга "встряхнет" музыкальное соревнование. В целом артистка с одобрением отнеслась к идее отправить на мероприятие популярных среди молодежи ребят из Little Big, которые смогут харизмой и юмором завоевать сердца миллионов. "Мне кажется, от них стоит ожидать классного шоу на конкурсе", – отметила Юлия Савичева, которая в 2004 году с композицией Believe Me заняла всего лишь 11-е место на "Евровидении".

Певица, как и многие эксперты, считает, что коллектив сможет взбодрить мероприятие. Например, Яна Рудковская также высказалась в поддержку Little Big, да и пользователи Сети в восторге от выбора.

Однако не все с таким энтузиазмом восприняли новость об участии в международном событии группы, которая поет про мужской половой орган. К примеру, Юрий Лоза резко негативно отнесся к известию об участниках "Евровидения" от России. "Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу", – негодует музыкант, известный по одной песне "Плот". Также мужчина считает недостатком для команды тот факт, что петь ребята будут трек шведского автора.