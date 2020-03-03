Анджелина Джоли перестала быть интересной для голливудских красавчиков

После развода Анджелине Джоли сложно наладить личную жизнь. Актриса переживает, что мужчины начали ее опасаться.

Ни для кого не секрет, что Анджелина Джоли страдает после разрыва с экс-супругом Брэдом Питтом. За несколько лет актриса заметно похудела и перенесла лицевой паралич. Также звезда сильно переживает из-за того, что не может жить рядом со старшим сыном Мэддоксом. Молодой человек улетел в Сеул. Согласно закону, Джоли не имеет права надолго уезжать с несовершеннолетними детьми из места, где живет их отец.

Актриса решила отвлечься от проблем в семье и заняться личной жизнью. Раньше на свидание с ней хотели сходить многие звезды Голливуда, но, будучи замужней женщиной, она отказывала им. Инсайдеры считают, что теперь Джоли упустила момент и мужчины начали ее бояться. Всему виной стал громкий развод супругов Джоли-Питт.

Журналистам стало известно, что в Голливуде красавцы начали "обходить ее стороной", ведь Анджелина пополнила список потенциально опасных женщин, которые могут причинить неприятности. Теперь актриса переживает и из-за этого. Она боится закрепить за собой статус "токсичной женщины".