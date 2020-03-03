Звезды отказались оплачивать памятник Началовой

Скоро будет год, как умерла Юлия Началова. Однако к этому времени памятник на могиле артистки установлен не будет. Говорят, звездные коллеги, как бы ни убивались на похоронах, помогать с монументом отказались.

По некоторым данным, родителям Юлии Началовой памятник влетит в копеечку – речь идет о 15 миллионах рублей. Однако в близком окружении говорят, что эта информация неверна. "Памятник у Юли будет достаточно бюджетный. Семья Юли не искала спонсоров. Все решили делать собственными силами", – рассказали журналистам.

Ни о какой спонсорской помощи, как, например, в случае с памятником актеру Николаю Караченцову, не говорят. "К сожалению, от звездных коллег тоже поддержки нет. В день похорон Юли они говорили столько добрых слов, так плакали, но на этом все и закончилось", – цитирует своего информатора "Собеседник".

Тем не менее, полным ходом идет подготовка к созданию монумента. Его сделают в столице из двух видов камня: гранита и мрамора. Родители артистки уже одобрили эскизы. В близком окружении Юлии Началовой рассказали, что памятник будет бюджетным: "Так как родители Юли все делают своими силами, то потянуть и такие расходы им весьма сложно. Также они рассчитывают на скидку, которую им пообещали". Скорее всего, монумент будет установлен на могиле певицы в мае-июне.

Бывшая помощница Юлии Началовой Анна Исаева подчеркнула, что у родственников изначально не было задачи сооружать памятник за бешеные деньги. "Памятник будет. Он достаточно интеллигентен и лаконичен, в силу воспитания семьи певицы. Никакой спонсорской помощи в этом вопросе никогда не обсуждалось. Все будет сделано на средства родных Юли", – коротко сообщила она.

Поминки, приуроченные к первой годовщине со дня смерти Юлии Началовой, родные и близкие проведут скромно: вначале отправятся на могилу, потом в ресторан.