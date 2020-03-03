Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в "Евровидении"

Букмекеры назвали наиболее вероятного претендента на победу в международном конкурсе "Евровидение". Прогнозы экспертов опубликованы на сайте Eurovisionworld.
Первое место пророчат исландскому коллективу Daði & Gagnamagnið. Вторую строчку может занять группа из Литвы The Roop. Представителям России, коллективу Little Big, прогнозируют бронзу.
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