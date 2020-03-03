Блогер Диденко в истерике сорвала съемки у Собчак

Блогер Екатерина Диденко стала очередной звездной гостьей нового шоу Ксении Собчак на Первом канале. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и съемку пришлось остановить из-за того, что якобы Екатерина закатила истерику.

После того, как на празднике в честь ее дня рождения погибли трое человек, в том числе и ее муж, блогер Екатерина Диденко, которую в Сети называют аптечный ревизорро, стала невероятно популярна. Еще не придя в себя от потери любимого человека, женщина умудрилась сняться в передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят", а теперь приняла участие в записи программы Ксении Собчак "Док Ток".

Говорят, Екатерина Диденко появилась в студии шоу накануне, вечером 2 марта, однако съемки пришлось прервать, как говорят, из-за ее истерики. В итоге, всем гостям и даже ведущей Ксении Собчак пришлось успокаивать разнервничавшуюся вдову. По некоторым данным, никому не удалось привести Екатерину Диденко в надлежащее для съемок состояние, в итоге запись передачи было решено перенести.

Кадры с сорванных съемок показала некая дама-блогер, которую якобы пригласили на передачу в качестве эксперта. Она опубликовала видео из комнаты, где на монитор выводилось все, что происходило в студии. На нем было видно, как Екатерину Диденко обступили со всех сторон, чтобы успокоить.

"Значит, ребят, вот у нашей главной героини началась истерика... Собственно говоря, нас сняли как экспертов шоу... Девочка просто хорошая актриса. Мне все равно, кто меня осудит, просто я реально считаю, что это хорошая актриса, которая сидит и ухихикивается на шоу. Никакого сожаления у нее нету, то есть мы просто из-за нее потеряли время сегодня и, собственно говоря, все..." – цитирует женщину, снявшую Екатерину Диденко в студии у Ксении Собчак "Экспресс газета".

Также она написала: "Можете сколько угодно говорить мне, что я мерзкая, но такое чувство, что ей абсолютно все равно, что у нее погибли близкие люди". Напомним, трагедия произошла на вечеринке в Москве 28 февраля. Компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Екатерины Диденко. Гости засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Три человека, включая мужа именинницы, погибли.