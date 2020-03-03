Глупое название: Юрий Лоза разнес участников "Евровидения" от России

Певец Юрий Лоза не разделил всероссийской радости на счет выдвижения Little Big на "Евровидение". Исполнитель не понимает, как народ может болеть за эту группу.

Музыкант Юрий Лоза уже по традиции прокомментировал заявку России на песенный конкурс "Евровидение". В этот раз певец не поддержал Первый канал, который выбрал для участия группу из Санкт-Петербурга Little Big. Лоза отметил, что название у коллектива иностранное и, следовательно, они априори не могут считаться русскими.

"Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу", – высказался певец.

Тот факт, что группа с глупым названием будет исполнять песню шведских авторов, их тоже не красит, добавил Юрий Эдуардович. Этих двух причин музыканту хватило, чтобы отказаться от поддержки российских исполнителей на предстоящем конкурсе.

Напомним, 2 марта стало известно о том, что группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Какую песню они исполнят на европейской сцене, Первый канал обещал сообщить в начале марта. Музыкальный критики поддержали выбор российского вещателя, назвав его прогрессивным. Пользователи сети также не скрывают своего восторга.