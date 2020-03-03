Устанут ждать моей смерти: принципиальная Валерия отказала детям в недвижимости и деньгах

У Валерии трое детей – 26-летняя дочь Анна Шульгина, 25-летний сын Артемий Шульгин и 21-летний Арсений Шульгин. О финансовых отношениях в семье корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей на пресс-ланче премии "МУЗ-ТВ", которая состоится в июне на "ВТБ-Арене".

Присутствующие на ланче ведущие намеченной церемонии Ксения Собчак и Ольга Бузова похвастались, что скоро отметят новоселье. И только Валерию квартирный вопрос, как оказалось, давно не волнует.

"Все квартиры и дома у нас давно построены, больше необходимости думать про это нет, – пояснила певица в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – А дети пусть сами себе покупают недвижимость, машины и прочее - не собираюсь их обеспечивать".

Валерия отказалась даже хоть как-то финансово в этом участвовать. "Все мои дети – самостоятельные, сами себя содержат, – говорит артистка. – Это мое глубокое убеждение, что они всего должны достичь сами. Я им не покупаю машин, яхт, самолетов. И ни рубля им не даю. Иначе это лишило бы детей всяческой мотивации и желания самим работать, зарабатывать, добиваться, двигаться куда-либо".

Не могут отпрыски Валерии рассчитывать и на шикарное наследство, которое останется от матери. "У меня бабушка прожила сто лет, поэтому дети знают мой потенциал, и, как говорится, устанут ждать", – смеется 51-летняя артистка. – Так что рассчитывают всегда и во всем только на себя".

Певица, впрочем, призналась, что в долг (с возвратом!) дать детям могла бы, но они никогда не просят. Ибо стараются быть независимыми от имени, статуса и денег знаменитой матери, хотят сами решать свои проблемы, в том числе и финансовые.