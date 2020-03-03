"Мы ее ждем очень": на кладбище высказались о больной раком Заворотнюк

На кладбище в Анкудиново похоронены отец и брат Анастасии Заворотнюк. Журналисты, приехавшие на погост, выяснили, что раньше каждые две недели близкие навещали покойных родных, следили за состоянием могил. Однако после того, как стало известно, что сама звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" борется с тяжелой болезнью (по слухам, речь идет о раке головного мозга), родственники якобы перестали приходить на кладбище.
А ведь когда-то сама Анастасия Заворотнюк была частой гостьей их печального участка в Подмосковье. Сотрудники рассказали репортерам: "Придет, бывало, с охапкой цветов, сама всегда могилки в порядок приводила, никого не просила листву там убрать или памятники протереть".
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