"Мы ее ждем очень": на кладбище высказались о больной раком Заворотнюк

Журналисты отправились на кладбище в Анкудиново, где находится последнее пристанище самых родных людей Анастасии Заворотнюк. Сотрудники погоста пожаловались, что позаботиться о могилах никто из близких актрисы не приходит, и признались, что ожидают увидеть саму звезду сериала "Моя прекрасная няня".

На кладбище в Анкудиново похоронены отец и брат Анастасии Заворотнюк. Журналисты, приехавшие на погост, выяснили, что раньше каждые две недели близкие навещали покойных родных, следили за состоянием могил. Однако после того, как стало известно, что сама звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" борется с тяжелой болезнью (по слухам, речь идет о раке головного мозга), родственники якобы перестали приходить на кладбище.

А ведь когда-то сама Анастасия Заворотнюк была частой гостьей их печального участка в Подмосковье. Сотрудники рассказали репортерам: "Придет, бывало, с охапкой цветов, сама всегда могилки в порядок приводила, никого не просила листву там убрать или памятники протереть".

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