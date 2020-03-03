"Плохой мальчик!": Елена Беркова с плеткой пригрозила наказанием знаменитому певцу-развратнику

Елена Беркова очень дерзко обратилась к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Звезда фильмов для взрослых раскритиковала откровенный клип, записанный музыкантом в Санкт-Петербурге.

В своем инстаграм-аккаунте Елена Беркова предстала БДСМ-костюме с плеткой в руках. Она осталась недовольна тем, что артист снял развратный ролик с участием жительниц Северной столицы. К слову, после публикации горячего контента в адрес россиянок и самого Тилля Линдеманна посыпались угрозы.

По словам актрисы видео для взрослых, певец имел неосторожность зайти на ее "территорию секса" без ее разрешения. "Плохой мальчик! Посмотри, что ты наделал! Бедные девочки из-за тебя пострадали", – цитирует Елену Беркову Пятый канал.

Артистка заявила, что теперь ей придется наказать эпатажного исполнителя. Елена Беркова отметила, что ждет приезда Тилля Линдеманна в Москву, а потом решит, что с ним делать дальше. При этом на кадрах скандальная знаменитость угрожающе хлещет кожаной плеткой по полу.

Сексуальное видео Елены Берковой пришлось по вкусу ее фолловерам. Они отметили, что на кадрах она чертовски хороша. Примечательно, что одна из героинь скандального клипа лидера группы Rammstein заявила, что многие девушки, снявшиеся в ролике, убежали из своих городов, потому что всерьез опасаются за жизнь.