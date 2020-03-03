"Запомнила урок навсегда": Хакамада призналась в детской психотравме

Ирина Хакамада стала участницей программы "вМесте" на "Ютуб". В интервью писательница рассказала о переломном моменте в судьбе.

Важным периодом жизни общественный деятель называет лето своего 15-летия. В тот год она многое попробовала – первая любовь, первое признание, первая сигарета. Женщина вспоминает, что отец взял дочь и ее подругу с собой в Крым, однако родитель поступил довольно неординарно: сам отправился в санаторий, а подросткам снял частное жилье, дал денег и предоставил их самим себе. Естественно, такая свобода вскружила девочкам голову.

"Я в Крыму бросилась в романы. Вдруг произошел какой-то перевертыш. Меня вдруг стали сравнивать с Йоко Оно, за мной стали ухаживать мальчики, стали ухаживать студенты, стали петь песни мне на гитарах, стали водить по ночам смотреть на луну – ой, вообще! У меня от этого крышу снесло", – вспоминает Ирина Хакамада.

Парни понимали, что она еще ребенок, поэтому не лезли к ней с непристойными предложениями, однако объятий и поцелуев хватало. Также общественный деятель рассказала о своей любовной трагедии. Девушка в то время "отжигала" на дискотеках и впервые испытала сильные чувства к парню, который увел ее из танцевальной компании. "Я по-подростковому ему объяснилась в любви. А он мне сказал, что он меня не любит, просто ему дико интересно, и исчез", – поделилась писательница.

Как отметила Ирина Хакамада, это разочарование сильно ударило по ней. "Я запомнила эту ошибку и больше никогда, никогда, никогда в жизни я первая ни одному мужчине не объяснялась в любви. Я запомнила этот урок навсегда, и никогда не спешила с любовью. Я выходила замуж, когда понимала, что меня любят", – рассказала о психологической травме женщина.