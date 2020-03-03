Обладателя премии "Оскар" обвинили в изнасиловании подростка

Американского актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Согласно всплывшим в СМИ данным, преступление было совершено в 1983 году. Якобы на съемках фильма в Ванкувере Тимоти Хаттон и его товарищ изнасиловали Сару Джонс, которую пригласили к себе в номер. Та молчала более 35 лет и лишь в прошлом году подала заявление в полицию в Канаде, пишет "Экспресс газета".
Адвокат актера заявил, что женщина лжет с целью вымогательства денег. Напомним, что в 1981 году Хаттон получил "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Обыкновенные люди".
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