Обладателя премии "Оскар" обвинили в изнасиловании подростка

Американского актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Согласно всплывшим в СМИ данным, преступление было совершено в 1983 году. Якобы на съемках фильма в Ванкувере Тимоти Хаттон и его товарищ изнасиловали Сару Джонс, которую пригласили к себе в номер. Та молчала более 35 лет и лишь в прошлом году подала заявление в полицию в Канаде, пишет "Экспресс газета".

Адвокат актера заявил, что женщина лжет с целью вымогательства денег. Напомним, что в 1981 году Хаттон получил "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Обыкновенные люди".