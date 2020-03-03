Врачи поставили Максиму Виторгану страшный диагноз

Максим Виторган обратился к столичным медикам. Артист пожаловался на повышенную температуру и одышку.

Доктора поставили звезде неутешительный диагноз "пневмония". От госпитализации Максим Виторган отказался, передает телеграм-канал 112.

Помощница артиста Альбина информацию опровергла, сообщает РЕН ТВ. По словам представителя Максима Виторгана, с актером все хорошо, чувствует он себя нормально. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что сейчас, в период распространения эпидемии коронавируса, информация о заболевших с симптомами ОРВИ, гриппа и пневмонии воспринимается особенно остро. Особенно после того, как в Москве появился первый пациент с этим страшным диагнозом.

Как писали "Дни.ру", Максим Виторган счастлив с коллегой Нино Нинидзе, они уже познакомили своих детей. По словам экс-супруга Ксении Собчак, с появлением актрисы его жизнь изменилась в лучшую сторону.