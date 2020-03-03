Врачи поставили Максиму Виторгану страшный диагноз

Доктора поставили звезде неутешительный диагноз "пневмония". От госпитализации Максим Виторган отказался, передает телеграм-канал 112.
Помощница артиста Альбина информацию опровергла, сообщает РЕН ТВ. По словам представителя Максима Виторгана, с актером все хорошо, чувствует он себя нормально. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что сейчас, в период распространения эпидемии коронавируса, информация о заболевших с симптомами ОРВИ, гриппа и пневмонии воспринимается особенно остро. Особенно после того, как в Москве появился первый пациент с этим страшным диагнозом.
Как писали "Дни.ру", Максим Виторган счастлив с коллегой Нино Нинидзе, они уже познакомили своих детей. По словам экс-супруга Ксении Собчак, с появлением актрисы его жизнь изменилась в лучшую сторону.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кого еще тошнит от стариков?..
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Россия
Хотел сына, а родилась дочь
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Каким именем никогда не назвали бы сына?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...