Резко постаревшая Стриженова шокировала морщинистым лицом

Екатерина Стриженова призналась, что недавно посетила пластического хирурга. А теперь популярная ведущая предстала в практически неузнаваемом виде.

Екатерина Стриженова обнародовала фотографию, на которой выглядит так, словно ей 75 лет. Ведущая снята в студии передачи "Время покажет" на Первом канале.

Поклонники не сдержали изумления. Они засыпали Стриженову вопросами о том, что с ней случилось. Екатерина успокоила разволновавшихся подписчиков.

Оказывается, она решила поддержать программу "Московское долголетие". Цель проекта – помочь пожилым людям найти смысл жизни, когда работа осталась позади, а дети и внуки выросли, став самостоятельными.

"Больше 200 тысяч москвичей регулярно посещают бесплатные занятия – учат иностранные языки, обучаются обращаться с компьютерами, поют, танцуют, рисуют! У меня мечта, чтобы подобные проекты появились во всех городах России. Наши папы и мамы этого достойны!" – призналась Стриженова.

"Принято считать, что в 60 лет человек уже пожил свое. Типа дай дорогу молодым, а твое место – с газеткой у подъезда или в лучшем случае на собственной грядке!" – пояснила телеведущая. Екатерина рада тому, что теперь у пожилых есть возможности для самореализации.

"Какое счастье, что мы вдруг вспомнили, что пенсионеры – тоже люди. Люди, у которых масса свободного времени. Если им дать возможность себя реализовать, они могут быть полезны своему городу, семье, стране. Если их организовать и мотивировать, они будут дольше жить и меньше болеть!" – заключила Стриженова.