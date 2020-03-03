Темная лошадка: Лазарев оценил шансы Little Big на "Евровидении"

Сергей Лазарев считает стратегически правильным выбор группы для отправки на международный музыкальный конкурс. Он пожелал музыканта удачи.

Дважды представлявший Россию на "Евровидении" Сергей Лазарев прокомментировал новость об отправке рейв-группы Little Big на музыкальный конкурс. Он пожелал музыкантам достойно выступить в этом году в Нидерландах.

Артист отметил, что одобряет выбор группы для "Евровидения-2020", сообщает ТАСС. По его словам, участники коллектива отлично зажгут, поскольку "все их творчество сделано драйвово и с юмором".

Также Сергей Лазарев назвал этот конкурс непредсказуемым. Поэтому ему сложно говорить насчет места, которое может занять Little Big.

Исполнитель предположил, что, возможно, изначально к группе не будут относиться как к фавориту. Однако это даже хорошо: в этом случае на них не будет давления, как на лидера. "Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже", – пожелал Сергей Лазарев.



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