Темная лошадка: Лазарев оценил шансы Little Big на "Евровидении"

Дважды представлявший Россию на "Евровидении" Сергей Лазарев прокомментировал новость об отправке рейв-группы Little Big на музыкальный конкурс. Он пожелал музыкантам достойно выступить в этом году в Нидерландах.
Артист отметил, что одобряет выбор группы для "Евровидения-2020", сообщает ТАСС. По его словам, участники коллектива отлично зажгут, поскольку "все их творчество сделано драйвово и с юмором".
Также Сергей Лазарев назвал этот конкурс непредсказуемым. Поэтому ему сложно говорить насчет места, которое может занять Little Big.
Исполнитель предположил, что, возможно, изначально к группе не будут относиться как к фавориту. Однако это даже хорошо: в этом случае на них не будет давления, как на лидера. "Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже", – пожелал Сергей Лазарев.
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