Беременна? Бросившая спорт Мария Шарапова спрятала живот под свободной одеждой

На днях Мария Шарапова сделала официальное заявление: она покидает спорт. В Сети пошли слухи о том, что российская теннисистка ждет первенца.

Меньше недели назад Мария Шарапова объявила об уходе из спорта. "Теннис, я говорю "прощай", – сообщила она на своей странице в популярной социальной сети.

"Теннис показал мне мир и показал мне, из чего сделана я. Как я проверяла себя и росла. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, для своей следующей горы, я буду двигаться вперед. Я буду взбираться. Я буду расти", – написала Шарапова.

Спортсменка не уточнила, почему решила бросить теннис. Говорят, она не в идеальной форме, но вполне еще могла соревноваться. Поклонники теряются в догадках, что стало причиной столь радикального шага.

Судя по комментариям в Сети, некоторые подозревают, что Мария беременна. Они обратили внимание на то, что спортсменка стала носить наряды, не акцентирующие внимание на талии.

Дескать, не просто так Шарапова, считающаяся одной из самых привлекательных женщин в мире, вдруг сменила имидж. Даже на вечеринке в честь церемонии вручения премии "Оскар" она появилась в подчеркнуто свободном платье. Да и сейчас, прибыв в Сан-Диего, предпочла легинсы и ветровку.

По мнению наблюдательных фанатов, это свидетельствует о том, что Мария скоро станет матерью. К тому же недавно прошла информация, будто теннисистка намерена оформить отношения с любимым мужчиной. Подписчики "Инстаграм" уверены: спортсменка готовится создать семью.