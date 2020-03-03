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Шоу-бизнес

Беременна? Бросившая спорт Мария Шарапова спрятала живот под свободной одеждой

Мария Шарапова. Фото: instagram.com/mariasharapova
На днях Мария Шарапова сделала официальное заявление: она покидает спорт. В Сети пошли слухи о том, что российская теннисистка ждет первенца.
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Меньше недели назад Мария Шарапова объявила об уходе из спорта. "Теннис, я говорю "прощай", – сообщила она на своей странице в популярной социальной сети.

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 Мария Юрьевна Шарапова

Мария Юрьевна Шарапова теннисистка

"Теннис показал мне мир и показал мне, из чего сделана я. Как я проверяла себя и росла. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, для своей следующей горы, я буду двигаться вперед. Я буду взбираться. Я буду расти", – написала Шарапова.

Спортсменка не уточнила, почему решила бросить теннис. Говорят, она не в идеальной форме, но вполне еще могла соревноваться. Поклонники теряются в догадках, что стало причиной столь радикального шага.

Судя по комментариям в Сети, некоторые подозревают, что Мария беременна. Они обратили внимание на то, что спортсменка стала носить наряды, не акцентирующие внимание на талии.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Дескать, не просто так Шарапова, считающаяся одной из самых привлекательных женщин в мире, вдруг сменила имидж. Даже на вечеринке в честь церемонии вручения премии "Оскар" она появилась в подчеркнуто свободном платье. Да и сейчас, прибыв в Сан-Диего, предпочла легинсы и ветровку.

По мнению наблюдательных фанатов, это свидетельствует о том, что Мария скоро станет матерью. К тому же недавно прошла информация, будто теннисистка намерена оформить отношения с любимым мужчиной. Подписчики "Инстаграм" уверены: спортсменка готовится создать семью. 

Автор: 3 марта 2020, 09:12
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