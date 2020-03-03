Братика для дочки: Кравец готовится снова стать мамой

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Алла Пугачева и Максим Галкин, Дмитрий Маликов – все они стали родителями при помощи суррогатных матерей. Главная светская львица Москвы Алена Кравец решила пойти по примеру звездных коллег.

У Алены подрастает 12-летняя дочь Даниэлла. Но, судя по всему, скоро у девочки появится братик или сестричка. "Она меня давно просила о малыше, да я и сама хотела, но, наконец, созрела, – улыбается Алена. – Во-первых, дочке будет не скучно. Во-вторых, если муж вдруг снова вздумает ее отобрать, со мной останется ребенок. В-третьих, разные детские бренды наверняка захотят видеть меня в качестве модели, так что можно будет еще и заработать".

Хотя Алена находится еще в детородном возрасте, вынашивать ребенка самостоятельно не планирует. "Во-первых, это испортит мою идеальную фигуру, во-вторых, после родов придется долго восстанавливаться, в-третьих, я не могу на несколько месяцев выпасть из шоу-бизнеса – у меня эфиры, съемки, концерты", – пояснила Кравец.

Именно поэтому красавица и решила воспользоваться услугами суррогатной матери. "Я уже обратилась в центр репродукции и генетики, сдала все необходимые анализы, словом, готовлюсь, – пояснила Алена. – Потенциальная сурмама по условиям не знает, чьего ребенка она вынашивает и никогда не встречается с заказчиком, я же буду знать о ней все, что важно".

Алена узнала, что мамой она станет всего за 3-4 миллиона рублей. "Для меня это небольшие деньги, в месяц я больше трачу на одежду и косметику, а тут подарить жизнь человеку – разве это не чудо?!" – улыбается счастливая Кравец. Ее молодой друг – известный ресторанный критик Дмитрий Штукин – желание светской львицы одобряет.