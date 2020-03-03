"Суповой набор": народ не принял исхудавшую Боярскую

Актриса выложила фотографию в необычном амплуа. Девушка уверенно смотрит в кадр, вместо длинных колос на голове красуется аккуратное каре, а стиль портрета напоминает 60-е годы прошлого века. "На улице ничего не поменялось, но настроение кровобурлическое... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраненаю – Прим. ред.)" – пишет Елизавета Боярская под фото, радуясь календарным изменениям.
Многим очень понравился новая фотосессия артистки. "Неподдельный шарм во всём: пронзительно нежных глазах,кокетливом носике, предельно чувсвенных губах", "вылитая Софи Лорен", "Фото-огонь", "Ух какая красивая девушка!", "Какая же красавица Лиза! И да, худеть больше не надо, даже , наоборот, можно пару килограммов поднабрать", "Красивое фото,аля 60-е,глаза Удивительные...(но по-моему,как-то похудели?,не надо больше!)", – пишут фолловеры.
Кстати, многие заострили внимание на изменениях во внешности дочери исполнителя роли Д’Артаньяна. "Разве привлекательны "суповые наборы"???", "Ну зачем вы истощает себя? нуфу же", – отметили сердобольные подписчики.
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