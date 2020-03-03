"Нытик": участника "Дома-2" затравили после слез в эфире шоу

В инстаграм-аккаунте телепроекта "Дом-2" опубликовали тизер будущего выпуска. На кадрах Даниил Сахнов плачет, а Татьяна Строкова успокаивает парня.

У пары давно сложные отношения – они то расстаются, то снова сходятся. Однако, судя по кадрам, появившимся в Сети, есть все снования полагать, что в этот раз ребята решили окончательно завершить общение, несмотря на недавние слухи о новом воссоединении.

В официальном аккаунте телестройки в "Инстаграм" появился отрывок завтрашнего выпуска. На кадрах девушка спрашивает у парня, что он чувствует, а тот в ответ начинает рыдать. Она подходит, чтобы утешить его. "Ты чего... Я не хочу на тебя такого смотреть, правда. Вот честно, ты очень много мне дал. И у тебя все будет хорошо, поверь в это сам", – говорит Татьяна.

Подписчики тут же отреагировали на эмоциональное видео. Многие посчитали, что такие чувства недопустимы. "Если мужчина плачет, это не означает что он слабый человек (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "А чего ныть, сам виноват, она не раз его предупреждала", "Как побитый щенок", "Господи! Что ты сопли то развесил... Аж смотреть тошно... Фу", "Нытик. Не мужики пошли, а телки сопливые", "Тряпка!" – написали недовольные.

Однако нашлись и те, кто встали на защиту Сахнова. "То, что мужчина плачет, не говорит о том, что он слабак! А говорит о том , что у человека есть душа и он искренний!" – отметил один из фолловеров.

