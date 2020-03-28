Новый мужчина: всплыла шокирующая информация о Подольской после слухов о расставании с Пресняковым

"Изначально в этой паре просто прекрасная совместимость. Пресняков является анализатором, человеком, впитывающим информацию, а Подольская – давала огонь этим отношениям. Наталья – настоящий вдохновитель в паре. Владимир эмоционально закрытый человек, а Наталья, наоборот, очень открытая. Это классический союз "взаимозамещения", - говорит астротиполог Дмитрий Шимко. – Но я не понимаю, почему слухи о разладе в семье артистов поползли только в этом году. Кризис в карте Подольской обозначен в возрасте 36 лет, то есть, по сути, с середины 2018 года этот союз исчерпан".
По словам эксперта, Подольская долго в одиночестве не останется. Совсем скоро, в мае 2020 года, у Натальи появится новый мужчина. В прогнозе Преснякова новый союз возможен с осени 2021 года.
Пара расстается вовремя, уверен Шимко. "Сейчас у каждого из них открываются прекрасные возможности зайти в новые счастливые отношения. Кстати, у Преснякова до 55 лет есть возможность снова стать отцом, особенно если новая избранница будет сильно моложе его", – добавил он.
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