Сериал "Мир Дикого Запада" неожиданно объединили с "Игрой престолов"

В свежем эпизоде третьего сезона американского научно-фантастического фильма появились создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Известные шоураннеры очутились в кадре буквально на минуту – им достались роли техников.
В той же серии поклонники "Мира Дикого Запада" заметили Дрогона – одного из трех драконов Дейенерис Таргариен, главной героини "Игры престолов". Отметим, что зрители от камео остались в восторге. В Сети строят догадки, как крылатое существо оказалось во вселенной сериала "Мир Дикого Запада".
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