Цветущий вид Толкалиной после похорон любимого вызвал вопросы

На Первом канале завершается показ сериала "Поздний срок" с Любовью Толкалиной в главной роли. До развязки осталось немного – всего пара серий, поэтому поклонники и критики успели составить мнение о киноновелле.

Лихо закрученный сюжет картины понравился зрителям, однако был холодно встречен критиками. Эксперты отметили, что "Поздний срок" изобилует штампами. В восемь серий первого сезона сценаристы умудрились вместить: "кому", "беременность с угрозой выкидыша", "тюрьму", "похищение", "предательство" и много других сериальных клише.

По словам колумниста Валентины Львовой, то, что показывают в фильме, мало похоже на реальную жизнь. Картине не хватает достоверности. Особенно в глаза бросается цветущий вид убитой горем героини.

"Толкалина страдает, чего не скажешь о ее макияже. Вернется с похорон, ляжет спать, проснется – а укладка уже в порядке и тушь не размазана по лицу. Похоже, у нее есть специально обученная подушка-стилист. Ну и предметы в загородном доме по ночам, как в "Красавице и чудовище", под веселые песни драят лестницы. Естественно, ни один журналист в информационном агентстве со статьями не возится. Они только на планерки ходят по утрам, где оживленно сплетничают. А зарабатывают хорошо, особняков понастроили в рублевских масштабах", – цитирует колумниста сайт "Комсомольская правда".

Напомним, многосерийная драма с элементами детектива "Поздний срок" повествует о журналистке Лере Смирновой. Она приехала покорять Москву из провинции. В столице героиня, которую играет Любовь Толкалина, выходит замуж. Ее супруга пытаются убить, от полученных травм он впадает в кому. Пять лет муж Леры овощем лежит на больничной койке. За это время Смирнова успевает стать владелицей информационного агентства и забеременеть от другого. Параллельно журналистка узнает, что в покушении обвинили невиновного. Когда супруг женщины выходит из комы, его убивают. В преступлении обвиняют персонажа Любови Толкалиной.

Добавим, что две финальные серии картины "Поздний срок" можно посмотреть сегодня, 6 февраля, на Первом канале. Время трансляции – 21.30 мск.