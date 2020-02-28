Остриженная Лена Ленина устроила фальшивую свадьбу и ждет ребенка от суррогатной матери

Эпатажная светская львица Лена Ленина повторно вышла замуж за малоизвестного повара. Женщина пришла на программу "Прямой эфир", чтобы рассказать о семейной жизни.



Бизнесвумен накануне сочеталась браком с шеф-поваром Антоном Игнатовым. Совсем недавно она категорично заявляла, что больше никогда не отправится под венец, однако все же сделала исключение.

На роскошную свадьбу женщина позвала знаменитых друзей и знакомых. Например, свидетельницей стала Нонна Гришаева. В числе звездных гостей были замечены Борис Грачевский, Лариса Долина, Пьер Нарцисс, Бари Алибасов, Костя Цзю и многие другие. На невесте было платье за десять миллионов, а одним из подарков стала квартира на Кипре.

Почти все присутствующие на шоу сошлись во мнении, что свадьба – постановка. Якобы слишком все наигранно, бракосочетание похоже на презентацию, а пара даже не целуется по-настоящему.

Станислав Садальский в программе "Прямой эфир" предположил, что Лена Ленина затеяла все это, чтобы покрасоваться. Он уверен, что женщина не очень умна, поэтому окружила себя людьми, которые используют ее ради пиара. Бизнес-леди в ответ заявила, что с радостью дарит мужу свой "капитал" – громкое имя.

Яна Поплавская отметила, что это нереальный труд – создавать себе имиджевую историю. Приходится постоянно играть роль, а это непросто.

Рустам Солнцев спросил прямо: "Лена, почему у многих людей возникает вопрос, что сейчас мы видим, простите, фальшак? Синдром Гогена – назовем это так..."

Светская львица, не краснея, ответила: "Да потому что профессиональный пиарщик даже не умрет, пока не скажет, что это пиар!"

Также выяснилось, что Ленина давно хотела второго ребенка и выбрала для реализации мечты нетривиальный способ – наняла суррогатную мать. Оказывается, зачать традиционно у бизнес-леди не получается. Впрочем, она путалась в показаниях: то заявляла, что не может выносить малыша, то говорила, будто еще в силах родить.

В игру вступил Никита Джигурда. Он решил доказать, почему считает чувства пары искренними, но аргументы привел странные.

"Я должен вам сразу сказать: верю, что это по-настоящему, в том смысле, что Ленусик хочет ребенка. Я должен был стать, открою секрет, мужем Лениной в 2016 году", – разоткровенничался артист. Та попыталась опровергнуть его слова, но актер на всю страну заявил, что должен был стать и донором спермы для ребенка бизнес-леди.