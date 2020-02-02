Стало известно о возобновлении съемок сериала "Сваты"

Сериал "Сваты" снимают в доме семьи Виктора и Светланы Празецких, который находится в деревне Дуличи. По словам хозяйки, сама съемочная группа еле помещается в доме.
"Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок", – рассказала Светлана Николаевна.
Также женщина поведала, что они с мужем недавно поменяли кухонный гарнитур, так как предыдущий совсем износился. Из-за этого сценаристам сериала "Сваты" пришлось переписать сценарий.
"А так у них вся мебель своя – нашу мы перенесли на второй этаж. По плану у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а потом продолжат съемки только в мае. Вся обстановка и аппаратура останутся в нашем доме. Но это все мелочи, нам так нравится, что съемки проходят у нас", – призналась Светлана Николаевна.
Для съемок нового сезона сериала "Сваты" требовался снег, поэтому команда подготовила искусственный. Но в итоге он не был использован, так как в Минске все-таки выпал настоящий.
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