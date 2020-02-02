Ходит и орет: опозорившуюся Хоркину разнесли за слишком откровенное признание

Среди них оказалась известная блогер Лена Миро. В своем микроблоге она устроила спортсменке настоящий разнос. Звезда "Живого журнала" упрекнула двукратную олимпийскую чемпионку за внешность и заявила, что Светлана Хоркина опозорилась в беседе с журналистами.
Поводом для такой реакции стало откровенное признание Хоркиной о том, что отцом ее 14-летнего сына является вдовец актрисы Веры Глаголевой – бизнесмен Кирилл Шубский. Гимнастка состояла с ним в отношениях на протяжении восьми лет.
Лена Миро обратила внимание на то, что о своей связи с предпринимателем Светлана Хоркина рассказывала и ранее – в своей книге. Блогер задалась логичным вопросом о том, зачем спортсменка сообщила об этом еще раз.
"Имела связь с женатым на Глаголевой бизнесменом. Восемь лет – это даже не мимолетная случка, а многолетняя грязь, в которой нормальный человек не может существовать – свихнется. Потом забеременела, чтобы родить – от женатого. И нет бы теперь молчать – ходит и всем орет об этой мерзости!" – написала Миро.
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