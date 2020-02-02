Лукерью Ильяшенко вывели из себя

По словам актрисы, недавно на связь с ней вышли менеджеры ютуб-проекта и предложили сотрудничество. Светская львица дала согласие и подписала контракт. Однако во время съемок произошел инцидент, который сильно разозлил Лукерью. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.
Ильяшенко заявила, что впервые за свою артистическую карьеру она покинула шоу, на которое ее пригласили.
"Просто встала, сняла микрофон и вышла из студии. Знаете, артистов часто зовут на всяческие шоу в качестве гостей, но раньше эти шоу были более деликатные, ибо телевизионные. Сейчас же их штампуют с прицелом на "Ютуб" – и создатели позволяют себе вообще все. Единственное, что здесь имеет значение – количество просмотров и заработанных впоследствии денег. Ребята не гнушаются ни матом в студии, ни скабрезностями", – высказалась взбешенная Лукерья.
При этом Ильяшенко надеется, что эпизод с ее участием не выйдет в эфир. О каком именно проекте шла речь, не известно.
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