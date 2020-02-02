Юлию Михалкову разнесли в пух и прах за странный образ

Актриса облачилась в мини-платье с рукавами-фонариками и воланами кораллового цвета. Дополнили образ небесно-голубые босоножки и золотая цепь на шее.
Поклонников удивила прическа звезды. Михалкова затянула волосы на макушке в тугой пучок, выпустив несколько прядей у лица.
В своем инстаграм-аккаунте Юлия опубликовала снимок, продемонстрировав экстравагантный аутфит. На фото светская львица стоит в окружении школьников.
"Что за прическа? Снимали сегодня полуфиналы детского КВН. Чем дальше – тем интереснее. Вот что мне нравится в работе с детьми на сцене, так это постоянное погружение в какой-то новый дивный и незнакомый мир. Так, с утра узнала, какая прическа точно котируется у современных школьников. Скажу сразу: такая, как была у меня – не котируется. Шок! Я до последнего цеплялась за свой консервативный образ, но в итоге под натиском визажистов и юных квнщиков сдалась! Вот что получилось! Как бы вы назвали мою новую прическу?", – поинтересовалась Михалкова.
У фанатов было бесконечное множество вариантов. "Гранд-Кукиш", "Когда я была маленькая, мне мама делала такую прическу. Тогда мы ее называли – пальма", "Взрыв на макаронной фабрике", – писали фолловеры.
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