Вера Брежнева пугающе изменилась после слухов о разводе с Меладзе

На этот раз Вера Брежнева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой запечатлела себя в несуразной мешковатой одежде серых оттенков. Свой образ звезда дополнила большими темными очками.
На певице была одета объемная серая куртка, подвязанная поясом. На ноги артистка натянула обыкновенные тренировочные штаны белого цвета, которые свободно "висели" на ее теле. Они были заправлены в высокие белые ботинки. Помимо них под курткой можно заметить серое худи с капюшоном, торчащим из-под куртки.
Пущую нелепость внешнему виду Веры Брежневой придавали плохо расчесанные волосы, которые беспорядочно падали на лицо артистки. На нем, по всей, видимости, не было ни грамма косметики.
Поклонники поспешили выразить свое недоумение в комментариях. Многим из них неожиданный наряд певицы показался отвратительным и пугающим. Некоторые пользователи и вовсе начали сравнивать исполнительницу с бомжом.
"Чей куртка и штаны? Одолжила у беженцев", "А почему куртка не заправлена в штаны", "Как бомж с теплотрассы,модно для села", "Бомж – стайл, понятно модно.. все такое... Но блин... Это пипец!! Помойку выносили раньше в таком виде", – писали фолловеры.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Коронавирус в Китае
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Не рано ли рожать в 16 лет?