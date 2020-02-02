Невестка Аллы Пугачевой забрала ребенка из роддома

Недавно невестка Пугачевой поделилась радостным событием – в их семье пополнение. Поклонники сначала жутко обрадовались, что у супругов, наконец, появятся наследники. Но, как оказалось, речь шла о сестре Алены – Янине.
Накануне новоиспеченную мать выписали из роддома. Невестка Пугачевой поспешила поделиться радостной новостью с фанатами.
"Забрали нашу кроху", – похвасталась модель, показав сына родственницы в украшенной воздушными шарами люльке.
Тем временем, сама Краснова неоднократно заявляла, что они с Пресняковым пока не думают о детях. Молодые люди пока слишком молоды, они хотят сначала насладиться друг другом, а потом уже заводить потомство.
Напомним, Никита женился на Алене летом 2017 года. По мнению многих звезд российского шоу-бизнеса, свадьба Преснякова и Красновой стала одним из знаковых событий того года. Впрочем, невозможно с ними не согласиться. В честь торжества невестка Пугачевой и ее внук арендовали огромный особняк в Подмосковье. Поздравить молодоженов съехались все "сливки общества".
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