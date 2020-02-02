От Натальи Ветлицкой ушел мужчина

Фанаты, прежде всего, разнесли исполнительницу за нелепую прическу. Артистка сделала укладку с начесом, покрасив кончики волос в розовый цвет.
По мнению многих, странный внешний вид звезды – дело рук ее стилиста Вадима Галаганова. Фолловеры поспешили высказать свои претензии относительно его профессионализма.
Но, как оказалось, мужчина давно ушел из команды Ветлицкой. Стилист отметил, что не смог сработаться с Натальей, потому что она застряла в подзабытых трендах "нулевых", сообщает "Комсомольская правда".
Позже выяснилось, что от исполнительницы ушел не только Галаганов. Ее команду покинули и другие участники. Причиной этого стал капризный нрав Ветлицкой.
Напомним, недавно стало известно о жестоком поведении артистки по отношению к экс-возлюбленному Дмитрию Маликову. Наталья призналась, что однажды даже разбила музыканту голову каблуком. Тем временем, композитор заявил, что обид на бывшую любовницу не держит. Он даже пригласил Ветлицкую на свой юбилей, где и состоялось ее первое за столько лет выступление.
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