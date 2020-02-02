Он выкарабкивается: Цымбалюк-Романовскую обвинили в покушении на Джигарханяна

На днях в СМИ просочились слухи о том, что Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой – актрисой и режиссером Татьяной Власовой. Виталина Цымбалюк-Романовская поспешила прокомментировать эту информацию, сказав, что артисты сошлись лишь ради денег.
Это заявление вызвало бурную реакцию у друга Армена Борисовича – продюсера Марка Рудинштейна. Мужчина буквально взорвался эмоциями, обрушив свой гнев на пианистку. Более того, Рудинштейн обвинил ее в покушении на здоровье Джигарханяна. По его словам, Виталина пичкала бывшего супруга таблетками.
"Я прошу вас, не говорите мне об этой придурошной Виталине. Его состояние лучше, чем было два года назад, когда эта Виталина травила его таблетками. Он выкарабкивается из него. Власова будет вытягивать его из этого, хотя как из этого вытянешь – это уже до конца жизни", – заявил продюсер.
Он отметил, что в настоящее время Армен Джигарханян находится в надежных руках. Марк Рудинштейн выразил надежду, что знаменитая артистка сможет "вернуть его к жизни".
Напомним, что вскоре после развода 84-летний Джигарханян обвинил Цымбалюк-Романовскую в воровстве. По его словам, пианистка буквально оставила его без крыши над головой. В СМИ появилась информация о том, что Виталина изменила устав его театра, наделив себя обширными полномочиями.
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