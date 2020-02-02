"Какая-то достача": умирающая от рака Яковлева поделилась чувствами

Последние полгода поклонники крайне обеспокоены состоянием здоровья звезды. Особенно с учетом того, что Александра на довольно продолжительный период пропала из поля зрения. Даже на телефонные звонки журналистов она просто-напросто перестала отвечать.
Накануне корреспондентам "Комсомольской правды" все-таки удалось связаться с больной раком Яковлевой. Уставшая от повышенного внимания к своей персоне актриса не смогла скрыть своего раздражения.
"Ну просто какая-то достача идет. Куда я пропала? Да никуда! Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит. Извините, не буду", – заявила Александра.
Напомним, о страшном заболевании артистка рассказала в эфире шоу "Привет, Андрей!". Это известие шокировало гостей программы. Тогда Яковлева добавила, что в помощи не нуждается. Ведь она в состоянии самостоятельно заработать деньги на дорогостоящее лечение. Единственное, о чем тогда попросила поклонников актриса – посетить пьесу, в которой она сыграла роль бухгалтера. "Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают", – призналась Александра.
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