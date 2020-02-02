Бывший муж Пелагеи публично раскрыл новую любовницу

Несмотря на любовный треугольник, певица Пелагея и ее супруг разошлись достаточно спокойно и решили продолжить общение. Вероятно, поводом для этого стала родившаяся в браке дочь Таисия. Заботясь о будущем ребенка, пара совместно отметила ее третий день рождения в январе.
Долгое время Иван Телегин хранил молчание о своей новой избраннице. В СМИ появились слухи, что ей стала бизнес-леди из Нижневартовска Мария Гончар. По некоторым данным, она помогала Ивану и Пелагее организовывать совместный отдых, поскольку у Марии есть своя туристическая фирма.
Однако хоккеист все же решил выйти в свет в компании любовницы. Сплетни оказались правдивыми: Телегин появился с Гончар в одном из московских ресторанов. Судя по опубликованной в Сети фотографии, он уже успел познакомить ее со своими друзьями, передает "Комсомольская правда".
33-летня певица Пелагея, в свою очередь, опровергла информацию о начале раздела имущества с бывшим супругом. Она заявила, что не пытается отобрать у Ивана его дорогой загородный дом, а лишь оставит себе квартиру в Москве.
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