Анастасию Заворотнюк обвинили в изменах мужу

Многие поклонники звездной пары убеждены в том, что причиной разрыва послужили измены фигуриста. Мол Петр никогда не скрывал своих интрижек, да и вообще женился на Анастасии ради популярности.
"Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Увы. А этот еще и плейбой...", "Что с него возьмешь. Если бы не женился на Заворотнюк, кто б его знал с его всемирной известностью, сидел бы тихо в провинции. Где наши чемпионы России ? У них талантов не меньше", – возмущались комментаторы "Дни.ру".
Но нашлись и те, кто обвинил в неверности актрису. "Ну, допустим, Настя тоже никогда верностью не отличалась. А если она столько времени тяжело болеет, то у мужчины, хранящего верность, должен нимб над головой светиться и крылья вырасти. И никакая болезнь не снимает с человека ответственности за его поступки", – заявил читатель.
Напомним, до сих пор ходят различные слухи о состоянии здоровья Заворотнюк. Ведь по некоторым данным Анастасия больна раком. Чернышев, в свою очередь, все время находится рядом с супругой, всячески поддерживая ее.
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