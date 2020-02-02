Анастасию Заворотнюк обвинили в изменах мужу

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова
Коронавирус больно ударил по Водяновой
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына
"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
партнеры
Воскресенье 2 февраля
Лента новостей
06:47
Максим-утешитель: как привлечь семейное счастье и зачем говорить с березами 3 февраля
20:22
В Думу поступили инициативы Путина о горячем питании для школьников
18:16
Высокопоставленный чиновник времен СССР умер от сердечного приступа
18:09
В Москве мужчина оставил маленького ребенка одного в машине и исчез
17:47
В России сделано ужасающее заявление о коронавирусе
16:14
"Я аж вздрогнула": Собчак предстала в жутком виде
15:36
Началась эвакуация россиян из Китая из-за коронавируса
14:52
Проблемы со здоровьем обострились: объявлено об уходе певицы МакSим
14:11
Умерла знаменитая писательница
13:31
60-летний Игорь Николаев оказался на волоске от смерти
12:37
Поступила свежая информация о зараженных коронавирусом в России
11:47
Появились грязные подробности личной жизни умершего сына Рязановой
11:38
"Изменял открыто": всплыли шокирующие данные об отношениях Заворотнюк и Чернышева
11:01
"Не могу больше молчать!": Успенская высказалась о затравленной дочери
10:49
Гороскоп на неделю
10:39
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
10:13
"Ужас какой": Киркорова и Баскова публично унизили
06:42
Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля
04:32
Мороз восхитила Собчак эротическим танцем с раздеванием
02:14
Сверкнувшая голой грудью Кищук возбудила народ
00:15
Стало известно об ужасающем пророчестве Ванги о коронавирусе
00:09
"Была бы официанткой": наплевавшую на отца Маркл поставили на место
21:53
В резиденции Трампа устроили стрельбу
21:43
Группа риска: кому бояться коронавируса в России
21:28
"Как-то выживаю": признание Собчак в заболевании коронавирусом стало сенсацией
21:06
В аэропорту Шереметьево перешли на особый режим работы из-за коронавируса
20:51
"Все провалится": катастрофа с Крымским мостом ужаснула народ
20:43
Толкалина вызвала оторопь алым пятнистым лицом
20:26
Массовая гибель: сделано предсказание о страшных последствиях коронавируса
20:07
В России госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус
19:32
"Ты наркоманка": мать раскрыла страшную правду о Бузовой
19:31
В Красноярском крае рассказавшего о курящих старшеклассниках школьника ударили в глаз молотком
19:11
Путин сделал важное заявление в связи с эпидемией коронавируса
18:45
В Москве влюбленная пара сожгла автомобиль доставщика пиццы
18:12
Наказанная морковкой Смолова Бузова рассмешила народ
18:07
Под Москвой выпившая россиянка посадила малолетнего сына за руль авто
17:48
В Омской области мужчина катал по улицам на санках труп собутыльника
17:34
Панин планирует побег из России с дочерью
17:09
Ученые нашли неожиданную пользу алкоголя
17:06
В Москву прибыл пассажир с подозрением на коронавирус
16:53
В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса
16:40
"Тискаем и целуем": жена Виторгана рассказала о методах воспитания
16:19
Совет на выходные
16:09
Врачи назвали главные способы защиты от коронавируса
16:07
Москвич случайно узнал о продаже своей квартиры аферистами
15:43
Срочно: в России зафиксирован первый случай коронавируса
15:41
"Устала": Елена Степаненко об отъезде из России в Америку
15:26
"Скучаем по тебе": дочь Долиной показала редкие фото с Началовой
15:19
Появились подробности жестокого убийства звезды сериала "Ералаш"
15:00
Замужнюю Надежду Бабкину уличили в романе с известным певцом
14:58
"Ах, как не хочется стареть": молодящейся Валерии напомнили о возрасте
14:49
Нападение стаи бродячих собак на ребенка сняли на видео
14:36
"Будем там рожать": Меньщиков возвращается в "Дом-2" с беременной пассией
14:29
Замешаны США: сенсационное заявление о причине появления коронавируса
14:27
"Морозище": москвичей предупредили о резком похолодании
14:19
"Неужели это реально?": Глюкоза поразила россиян физической формой
14:08
Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
13:59
В Архангельске при пожаре погибли четыре человека
13:43
Разъяренная Рапунцель из "Дома-2" набросилась на бывшего
13:28
В Азовском море на борту танкера произошла поножовщина
13:17
"Боль не унять никогда!": Панайотов страдает из-за страшной утраты
13:04
В туалете на петербургском вокзале обнаружили труп
13:03
Хуже коронавируса: известный врач объявил о новой смертоносной заразе
12:56
Обвиненная в пьянстве Ирина Отиева странно себя повела
12:37
Фадеев внезапно покинул страну после известия о коронавирусе
12:32
Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса
12:28
Домработница взялась за воспитание дочери Началовой
12:20
Оголившаяся Кэмпбелл вызвала восхищение
11:55
Житель Архангельска с ножом ограбил таксиста
11:52
Постаревший Сталлоне шокировал народ
11:50
"Хотел освободиться": любовница раскрыла правду о браке Караченцова и Поргиной
11:48
"Платье в попе": подруга посмеялась над Бузовой на ответственном мероприятии
11:31
Четверо погибших: на заводе под Орлом произошел взрыв газа
11:19
"Опасный момент": расшифровано тревожное предсказание Мессинга
11:14
"Красивая растяжка": дочь Толкалиной заткнула за пояс Волочкову
11:07
Коронавирус в Москве: медики сделали экстренное заявление
11:03
Рубль снизился к евро и доллару на фоне эпидемии коронавируса
10:50
"Обнимались и целовались в десны": Панин обвинил Харламова в предательстве
10:44
"Шуруй в зал, сарделька": располневшую Борисову грубо припечатали
10:43
Любовник отказался спать с бывшей женой Аршавина
10:30
Правительство Чувашии ушло в отставку после скандала
10:06
Популярную певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус
09:58
"Об этом нельзя было молчать": Исаева выступила в день рождения Началовой
09:56
Загитову и Медведеву списали в утиль
09:35
Личные данные под угрозой? Эксперт раскрыл опасность WhatsApp
09:22
Дочь Юдашкина сбежала с детьми из Китая после вспышки коронавируса
09:19
64-летний Владимир Кузьмин обнародовал интимные фото с молодой женой
09:05
В Химках обнаружили подпольное казино
09:00
Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года
08:45
"Влюбилась": Брежневу сняли с другим мужчиной после слухов о разладе с Меладзе
08:45
Плющенко и известная певица откровенно о своем романе
08:29
"Неудобно и больно": покалечившаяся Орбакайте встала на костыли
08:17
Объявили о пополнении в семье Андрея Малахова
08:03
Число жертв коронавируса выросло до 213
06:38
Макарьев день: как притянуть здоровье и достаток 1 февраля
04:29
Наладить личную жизнь не удастся: названа причина раздора Варнавы с любимым мужчиной
02:17
"Копия мать": дочь Богомолова поразила Сеть своей красотой
00:04
Заболевание серьезное: сделано крайне важное заявление об эпидемии коронавируса
21:56
"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
21:37
Вскрылось роковое совпадение в истории с коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывший муж Пелагеи публично раскрыл новую любовницу
"Какая-то достача": умирающая от рака Яковлева поделилась чувствами
Первая жертва вне Китая: попавший в Россию коронавирус начал убивать
Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля
Дочь Юдашкина сбежала с детьми из Китая после вспышки коронавируса
Личные данные под угрозой? Эксперт раскрыл опасность WhatsApp
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк обвинили в изменах мужу

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Уже 12 лет Анастасия Заворотник и Петр Чернышев живут якобы в счастливом браке. Но недавно в Сети появились слухи о предстоящем разводе супругов. 
прочитано 1475 раз

Многие поклонники звездной пары убеждены в том, что причиной разрыва послужили измены фигуриста. Мол Петр никогда не скрывал своих интрижек, да и вообще женился на Анастасии ради популярности.

ПО ТЕМЕ

"Изменял открыто": всплыли шокирующие данные об отношениях Заворотнюк и Чернышева

"Лежит бездыханная": эксперт о состоянии онкобольной Заворотнюк

 У Заворотнюк рак мозга: все новости

Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Увы. А этот еще и плейбой...", "Что с него возьмешь. Если бы не женился на Заворотнюк, кто б его знал с его всемирной известностью, сидел бы тихо в провинции. Где наши чемпионы России ? У них талантов не меньше", – возмущались комментаторы "Дни.ру".

Но нашлись и те, кто обвинил в неверности актрису. "Ну, допустим, Настя тоже никогда верностью не отличалась. А если она столько времени тяжело болеет, то у мужчины, хранящего верность, должен нимб над головой светиться и крылья вырасти. И никакая болезнь не снимает с человека ответственности за его поступки", – заявил читатель.

Напомним, до сих пор ходят различные слухи о состоянии здоровья Заворотнюк. Ведь по некоторым данным Анастасия больна раком. Чернышев, в свою очередь, все время находится рядом с супругой, всячески поддерживая ее.

2 февраля 2020, 11:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Только святая Божена Рынска верна своему мужу.
Как не пытаются сегодня мужчины штурмовать её сердечко все напрасно!
Разбиваются мужичьки о неприступные Скалы Божены Рынской и разлетаются в щепки Корабли Коравеллы (мужички). Вот что такое ВЕРНОСТЬ!
Эх, Божена, что ты творишь!
Дерсу Узала
Ответить
Так продажная и всем жополижущая журналистская братия, вы уж там определитесь, она при смерти лежит или мужу изменяет. Пишите о прекрасном ,о том хоть что плешивый <цензура> до смерти, хоть люди попадутся.
Лопес
Ответить
Слухи на основе слухов и статья о том же! Это вершина журналистики!
Ромми
Ответить
Капец !!! Даже читать такую хрень противно. Кто это пишет и сочиняет. Почему такие статьи не блокируют. Автору кранты по жизни во всех отношениях и морально и физически будут!!! Мразь дешманская!!!
1

Популярные темы форума

Политика

"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
Мишустин удивил народ обращением
Такого провала еще не было: неудачнику Зеленскому вынесли приговор
"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России

Шоу-бизнес

Киркорова в странном наряде с особой ненавистью закидали камнями
Чудовищное давление: Высоцкая рассказала врачу о главном страхе
"Я аж вздрогнула": Собчак предстала в жутком виде
Проблемы со здоровьем обострились: объявлено об уходе певицы МакSим

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Была бы официанткой": наплевавшую на отца Маркл поставили на место

Сестра обвинила герцогиню в неблагодарности
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: телефон INOI 2 Lite

Получи современный гаджет в подарок

Шоу-бизнес

"Не могу больше молчать!": Успенская высказалась о затравленной дочери

Звезда оказалась на грани отчаяния

Здоровье

Стало известно об ужасающем пророчестве Ванги о коронавирусе

Сеть пестрит сообщениями

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на февраль
Календарь красоты на февраль 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
Загитову и Медведеву списали в утиль
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека

Регионы

Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru