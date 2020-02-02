Нет и тени сомнения: назван представитель России на "Евровидение"

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова
Коронавирус больно ударил по Водяновой
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына
"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
партнеры
Воскресенье 2 февраля
Лента новостей
06:47
Максим-утешитель: как привлечь семейное счастье и зачем говорить с березами 3 февраля
20:22
В Думу поступили инициативы Путина о горячем питании для школьников
18:16
Высокопоставленный чиновник времен СССР умер от сердечного приступа
18:09
В Москве мужчина оставил маленького ребенка одного в машине и исчез
17:47
В России сделано ужасающее заявление о коронавирусе
16:14
"Я аж вздрогнула": Собчак предстала в жутком виде
15:36
Началась эвакуация россиян из Китая из-за коронавируса
14:52
Проблемы со здоровьем обострились: объявлено об уходе певицы МакSим
14:11
Умерла знаменитая писательница
13:31
60-летний Игорь Николаев оказался на волоске от смерти
12:37
Поступила свежая информация о зараженных коронавирусом в России
11:47
Появились грязные подробности личной жизни умершего сына Рязановой
11:38
"Изменял открыто": всплыли шокирующие данные об отношениях Заворотнюк и Чернышева
11:01
"Не могу больше молчать!": Успенская высказалась о затравленной дочери
10:49
Гороскоп на неделю
10:39
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
10:13
"Ужас какой": Киркорова и Баскова публично унизили
06:42
Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля
04:32
Мороз восхитила Собчак эротическим танцем с раздеванием
02:14
Сверкнувшая голой грудью Кищук возбудила народ
00:15
Стало известно об ужасающем пророчестве Ванги о коронавирусе
00:09
"Была бы официанткой": наплевавшую на отца Маркл поставили на место
21:53
В резиденции Трампа устроили стрельбу
21:43
Группа риска: кому бояться коронавируса в России
21:28
"Как-то выживаю": признание Собчак в заболевании коронавирусом стало сенсацией
21:06
В аэропорту Шереметьево перешли на особый режим работы из-за коронавируса
20:51
"Все провалится": катастрофа с Крымским мостом ужаснула народ
20:43
Толкалина вызвала оторопь алым пятнистым лицом
20:26
Массовая гибель: сделано предсказание о страшных последствиях коронавируса
20:07
В России госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус
19:32
"Ты наркоманка": мать раскрыла страшную правду о Бузовой
19:31
В Красноярском крае рассказавшего о курящих старшеклассниках школьника ударили в глаз молотком
19:11
Путин сделал важное заявление в связи с эпидемией коронавируса
18:45
В Москве влюбленная пара сожгла автомобиль доставщика пиццы
18:12
Наказанная морковкой Смолова Бузова рассмешила народ
18:07
Под Москвой выпившая россиянка посадила малолетнего сына за руль авто
17:48
В Омской области мужчина катал по улицам на санках труп собутыльника
17:34
Панин планирует побег из России с дочерью
17:09
Ученые нашли неожиданную пользу алкоголя
17:06
В Москву прибыл пассажир с подозрением на коронавирус
16:53
В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса
16:40
"Тискаем и целуем": жена Виторгана рассказала о методах воспитания
16:19
Совет на выходные
16:09
Врачи назвали главные способы защиты от коронавируса
16:07
Москвич случайно узнал о продаже своей квартиры аферистами
15:43
Срочно: в России зафиксирован первый случай коронавируса
15:41
"Устала": Елена Степаненко об отъезде из России в Америку
15:26
"Скучаем по тебе": дочь Долиной показала редкие фото с Началовой
15:19
Появились подробности жестокого убийства звезды сериала "Ералаш"
15:00
Замужнюю Надежду Бабкину уличили в романе с известным певцом
14:58
"Ах, как не хочется стареть": молодящейся Валерии напомнили о возрасте
14:49
Нападение стаи бродячих собак на ребенка сняли на видео
14:36
"Будем там рожать": Меньщиков возвращается в "Дом-2" с беременной пассией
14:29
Замешаны США: сенсационное заявление о причине появления коронавируса
14:27
"Морозище": москвичей предупредили о резком похолодании
14:19
"Неужели это реально?": Глюкоза поразила россиян физической формой
14:08
Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
13:59
В Архангельске при пожаре погибли четыре человека
13:43
Разъяренная Рапунцель из "Дома-2" набросилась на бывшего
13:28
В Азовском море на борту танкера произошла поножовщина
13:17
"Боль не унять никогда!": Панайотов страдает из-за страшной утраты
13:04
В туалете на петербургском вокзале обнаружили труп
13:03
Хуже коронавируса: известный врач объявил о новой смертоносной заразе
12:56
Обвиненная в пьянстве Ирина Отиева странно себя повела
12:37
Фадеев внезапно покинул страну после известия о коронавирусе
12:32
Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса
12:28
Домработница взялась за воспитание дочери Началовой
12:20
Оголившаяся Кэмпбелл вызвала восхищение
11:55
Житель Архангельска с ножом ограбил таксиста
11:52
Постаревший Сталлоне шокировал народ
11:50
"Хотел освободиться": любовница раскрыла правду о браке Караченцова и Поргиной
11:48
"Платье в попе": подруга посмеялась над Бузовой на ответственном мероприятии
11:31
Четверо погибших: на заводе под Орлом произошел взрыв газа
11:19
"Опасный момент": расшифровано тревожное предсказание Мессинга
11:14
"Красивая растяжка": дочь Толкалиной заткнула за пояс Волочкову
11:07
Коронавирус в Москве: медики сделали экстренное заявление
11:03
Рубль снизился к евро и доллару на фоне эпидемии коронавируса
10:50
"Обнимались и целовались в десны": Панин обвинил Харламова в предательстве
10:44
"Шуруй в зал, сарделька": располневшую Борисову грубо припечатали
10:43
Любовник отказался спать с бывшей женой Аршавина
10:30
Правительство Чувашии ушло в отставку после скандала
10:06
Популярную певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус
09:58
"Об этом нельзя было молчать": Исаева выступила в день рождения Началовой
09:56
Загитову и Медведеву списали в утиль
09:35
Личные данные под угрозой? Эксперт раскрыл опасность WhatsApp
09:22
Дочь Юдашкина сбежала с детьми из Китая после вспышки коронавируса
09:19
64-летний Владимир Кузьмин обнародовал интимные фото с молодой женой
09:05
В Химках обнаружили подпольное казино
09:00
Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года
08:45
"Влюбилась": Брежневу сняли с другим мужчиной после слухов о разладе с Меладзе
08:45
Плющенко и известная певица откровенно о своем романе
08:29
"Неудобно и больно": покалечившаяся Орбакайте встала на костыли
08:17
Объявили о пополнении в семье Андрея Малахова
08:03
Число жертв коронавируса выросло до 213
06:38
Макарьев день: как притянуть здоровье и достаток 1 февраля
04:29
Наладить личную жизнь не удастся: названа причина раздора Варнавы с любимым мужчиной
02:17
"Копия мать": дочь Богомолова поразила Сеть своей красотой
00:04
Заболевание серьезное: сделано крайне важное заявление об эпидемии коронавируса
21:56
"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
21:37
Вскрылось роковое совпадение в истории с коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Никогда верностью не отличалась": больную раком Заворотнюк обвинили в изменах
Бывший муж Пелагеи публично раскрыл новую любовницу
"Какая-то достача": умирающая от рака Яковлева поделилась чувствами
Первая жертва вне Китая: попавший в Россию коронавирус начал убивать
Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля
Дочь Юдашкина сбежала с детьми из Китая после вспышки коронавируса
Шоу-бизнес

Нет и тени сомнения: назван представитель России на "Евровидение"

Фото. Thomas Hanses/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Россия регулярно участвовала в престижном музыкальном конкурсе, сделав перерыв лишь в 2017 году из-за разногласий с Украиной. В прошлом году страну представлял знаменитый певец Сергей Лазарев.
прочитано 3192 раза

На днях российский композитор Игорь Крутой заявил, что ему почти доподлинно известен участник конкурса от России. По его мнению, в Роттердам отправится финалист шоу "Голос" Александр Панайотов. Музыкант обратил внимание, что эти данные достоверны на 90%. 

ПО ТЕМЕ

"Боль не унять никогда!": Панайотов страдает из-за страшной утраты

Лепс задумал покорить "Евровидение" с помощью своего воспитанника

 Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Своей позицией по этому поводу поделился и эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. Специалист также выразил абсолютную уверенность в том, что на Евровидение 2020 поедет именно Панайотов. Он отметил, что певец находится вне конкуренции среди всех возможных кандидатов. Однако сам исполнитель смотрит в будущее с осторожностью. 

"Я общался с Александром уже после заявления Крутого. Он сказал, что с ним пока никто не связывался по этому поводу и что он поверит в то, что он поедет на Евровидение от России только когда появится официальное объявление об этом. И я его понимаю", – сказал Манукян.

Эксперт добавил, что основным кандидатом на Евровидение 2020 Панайотова также назвал российский музыкант Владимир Пресняков. Он поделился своим мнением со специалистом в декабре. 

"Конечно формально придется ждать решения Константина Эрнста в течении февраля, но у меня нет и тени сомнения в том, что поедет Панайотов и объявят именно его", – резюмировал член Общественной Палаты.  

2 февраля 2020, 10:40

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
прекратите хайпить этого удода манукяна, всем дырам, даже самым грязным, затычка
1

Популярные темы форума

Политика

"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
Мишустин удивил народ обращением
Такого провала еще не было: неудачнику Зеленскому вынесли приговор
"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России

Шоу-бизнес

Киркорова в странном наряде с особой ненавистью закидали камнями
Чудовищное давление: Высоцкая рассказала врачу о главном страхе
"Я аж вздрогнула": Собчак предстала в жутком виде
Проблемы со здоровьем обострились: объявлено об уходе певицы МакSим

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Изменял открыто": всплыли шокирующие данные об отношениях Заворотнюк и Чернышева

Личная жизнь звезд активно обсуждается
Шоу-бизнес

Киркорова в странном наряде с особой ненавистью закидали камнями

Внешний вид звезды возмутил поклонников
Шоу-бизнес

60-летний Игорь Николаев оказался на волоске от смерти

Артист поведал о случившемся
Шоу-бизнес

"Была бы официанткой": наплевавшую на отца Маркл поставили на место

Сестра обвинила герцогиню в неблагодарности

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на февраль
Календарь красоты на февраль 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
Загитову и Медведеву списали в утиль
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека

Регионы

Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru