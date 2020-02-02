Иосиф Пригожин разнес Валерию в пух и прах

Накануне супруги повздорили прямо перед самым вылетом из Москвы. Как оказалось, продюсеру не понравилось то, что его избранница берет с собой в однодневную поездку весы.
"Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно с собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал, как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно. Может, я не прав?" – негодует Пригожин в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни поддержали Валерию, отметив, что в своей сумке исполнительница имеет право носить все, что ее душе угодно. "Да какая разница, что у нее в косметичке, хоть пистолет", – заявила фанатка.
Другие, в свою очередь, отметили, что целиком и полностью согласны с Пригожиным. Нет никакого смысла тащить с собой весы всего лишь на один день. "Вы оба потрясающие люди. Насчет весов согласен с главой семьи", – отреагировал на пост подписчик.
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