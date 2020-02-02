Россияне не приняли вернувшуюся на сцену Наталью Ветлицкую

Артистка выбрала необычный наряд – блестящее длинное платье-халат с широким ремнем на талии с усыпанные стразами сапоги. Певица покрасила кончики волос в розовый цвет, сделав странную укладку с начесом.
Запись выступления исполнительницы опубликовано в инстаграм-аккаунте "Комсомольской правды". "Наталья Ветлицкая все-таки вернулась на сцену и в Россию. Певице 55 лет, выглядит хорошо. Правда одета в стиле 70-х, 80-х. Совсем уж винтажно. А ведь какая раньше модница была", – гласит надпись под видео.
Поклонники совсем не обрадовались возвращению Натальи. Многие до сих пор осуждают Ветлицкую за нелицеприятные высказывания о родной стране. "Денежки кончились! И снова запела птичка!", "Поливала Россию и явилась!", – возмущались подписчики.
"Пусть едет обратно! Прикатила, предатель!", – негодовал пользователь Сети.
Кроме того, фолловеры отметили, что Ветлицкая поет под фонограмму и даже микрофон держать разучилась. Да и вообще, по мнению многих, репертуар ее песен давно устарел.
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