Беременная Саша Черно подала на развод

Звезда телестройки сделала официальное заявление в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте: "По итогу: мы сегодня подали на развод. The end". По словам Саши, ей очень тяжело от осознания того, что ее брак треснул по швам.
"Всегда сложно вновь привыкать жить одной. А теперь я еще и не одна, а с малышом. Всегда боялась быть матерью-одиночкой, но держать рядом с собой я кого-либо не стану. Я сильная, я со всем справлюсь. Если человек каждый месяц говорит про развод, значит очевидно, что его далеко не все устраивает. Что просто не знает, как уйти, чтобы не выглядеть мерзавцем", – поделилась Саша.
Черно заявила, что уважает выбор партнера. Поэтому раз Иосифу с ней некомфортно, он имеет право быть свободным и счастливым без нее.
"Рядом со мной будет человек, который будет со мной искренне счастлив. Будет бояться обидеть, будет со мной одной семьей, а не сам по себе, где мы будем принимать решения вместе. А ты, живи сам по себе, как ты этого и хотел", – обратилась Черно к Оганесяну.
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