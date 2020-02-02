Беременная Саша Черно подала на развод

В паре участников шоу "Дом-2" Саши Черно и Иосифа Оганесяна скандалы дошли до предельной точки. Беременная девушка не выдержала и подала на развод.

Звезда телестройки сделала официальное заявление в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте: "По итогу: мы сегодня подали на развод. The end". По словам Саши, ей очень тяжело от осознания того, что ее брак треснул по швам.

"Всегда сложно вновь привыкать жить одной. А теперь я еще и не одна, а с малышом. Всегда боялась быть матерью-одиночкой, но держать рядом с собой я кого-либо не стану. Я сильная, я со всем справлюсь. Если человек каждый месяц говорит про развод, значит очевидно, что его далеко не все устраивает. Что просто не знает, как уйти, чтобы не выглядеть мерзавцем", – поделилась Саша.

Черно заявила, что уважает выбор партнера. Поэтому раз Иосифу с ней некомфортно, он имеет право быть свободным и счастливым без нее.

"Рядом со мной будет человек, который будет со мной искренне счастлив. Будет бояться обидеть, будет со мной одной семьей, а не сам по себе, где мы будем принимать решения вместе. А ты, живи сам по себе, как ты этого и хотел", – обратилась Черно к Оганесяну.